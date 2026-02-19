अकोला
Ramadan 2026: पवित्र रमजानला आजपासून होतेय सुरवात; कडक उन्हात रोजेदार तयार
Ramadan Begins : चांडोळात पवित्र रमजान महिन्याचे पहिले रोजे सुरू; मुस्लिम बांधवांनी सहेरी व ईफ्तार करत उपवास ठेवला. दिवसभर इबादत, नमाज व धर्मग्रंथ पठण करत दीन दुबळ्यांना मदत करत रमजानचा संदेश पसरवला.
चांडोळ : मुस्लिम बांधवांच्या पवित्र रमजान महिन्याला बुधवार संध्याकाळी (ता.१८)चंद्रदर्शन झाल्यावर आज गुरूवार १९ फेब्रुवारी पासून पवित्र '' रमजान '' महिन्यास रोजा (उपवास) ठेवण्यास सुरुवात होणार आहे. आज पहिला रोजा असल्याने मुस्लिम समाजात तसेच लहान चिमुकल्यात व आबाल वृद्धात मोठ्या उत्साहाने,नवचैतन्याचे, आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.