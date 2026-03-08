Women's Day: रेणूका केकन पातूर तालुक्यातील पहिली आयएएस; जिद्द, चिकाटी आणि परिश्रमांचा सुवर्ण प्रवास, ‘यूपीएससी’मध्ये देदीप्यमान यश

पातूर : कष्ट, जिद्द आणि अथक परिश्रम यांच्या बळावर स्वप्नांना साकार करण्याची प्रेरणादायी कहाणी म्हणजे पातूर शहरातील रेणुका दिनेश केकन. अत्यंत कठीण मानल्या जाणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश संपादन करत रेणुकाने पातूर तालुक्याच्या नावाला नवा मान मिळवून दिला आहे. विशेष म्हणजे पातूर तालुक्यातून आयएएस पदावर विराजमान होणारी ती पहिलीच मुलगी ठरली आहे. तिच्या या यशामुळे शहरासह संपूर्ण तालुक्यात अभिमानाचे आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..साध्या आणि शैक्षणिक संस्कार असलेल्या कुटुंबातून आलेल्या रेणुकाच्या यशामागे तिची जिद्द, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण मेहनत हेच खरे बळ ठरले. रेणुका ही पातूर येथील रहिवासी असून, तिचे वडील दिनेश केकन हे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक आहेत, तर आई शोभा केकन या गृहिणी आहेत. कुटुंबातील शैक्षणिक वातावरण आणि पालकांचे मार्गदर्शन यामुळेच तिच्या स्वप्नांना दिशा मिळाली..रेणुकाचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळा, आरिफ नगर (पातूर) येथे झाले. लहानपणापासूनच अभ्यासू आणि ध्येयवेडी असलेल्या रेणुकाने शालेय जीवनातच तिच्या गुणवत्तेची झलक दाखवून दिली होती. पुढे पाचवी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण तुळसाबाई कावल विद्यालयात पूर्ण करत तिने बारावीच्या परीक्षेत आपल्या विभागात प्रथम क्रमांक पटकावला. .ज्ञानाची ओढ आणि मोठे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवत रेणुकाने पुढील शिक्षणासाठी पुण्यातील प्रतिष्ठित फर्ग्युसन महाविद्यालयाची वाट धरली. कला शाखेतून पदवी शिक्षण घेत असतानाही तिने अभ्यासात सातत्य ठेवत महाविद्यालयात प्रथम येण्याचा मान मिळवला..Success Story: कृषिपंप दुरुस्ती करणाऱ्यांची लेक बनली कृषी अधिकारी; आई-वडिलांच्या कष्टाचे झाले चीज, रेणुकाचे दुसऱ्या प्रयत्नात शिकवणीविना यश!.याच काळात तिच्या मनात देशसेवेचे स्वप्न अधिक दृढ झाले. यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचा ध्यास घेत तिने प्रामाणिक अभ्यासाला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे कोणत्याही क्लासचा आधार न घेता सेल्फ स्टडी आणि ऑनलाइन माध्यमांच्या साहाय्याने तिने तयारी केली. अनेक अडचणींवर मात करत अखेर तिसऱ्या प्रयत्नात तिने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि पातूर तालुक्याच्या इतिहासात सुवर्ण पान लिहिले.ग्रामीण भागातील मुलींसाठी प्रेरणादायी आदर्शरेणुका केकन हिच्या या यशामुळे पातूर शहरासह संपूर्ण तालुक्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांकडून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने रेणुकाचे हे यश ग्रामीण भागातील मुलींसाठी प्रेरणादायी दीपस्तंभ ठरले आहे. जिद्द, आत्मविश्वास आणि प्रामाणिक प्रयत्न यांच्या बळावर कोणतेही स्वप्न साकार करता येते, याचा जिवंत प्रत्यय तिच्या यशातून यतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.