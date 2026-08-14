Akola Road Accident: रिधोरा पुलाजवळील अपघात संशयास्पद?; महिला भाविकाच्या मृत्यूने संशयाचे ढग; पोलिसांचा सखोल तपास सुरू

बाळापूर : शेगाव येथील श्री गजानन महाराजांचे दर्शन घेऊन अकोल्याच्या दिशेने परतताना अकोला-बाळापूर महामार्गावरील रिधोरा उड्डाणपुलाजवळ झालेल्या भीषण अपघातात चेतना चंद्रकांत पारडे (रा. पातूर, सध्या रा. अकोला) या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. कारमधील चिमुकली सरायु पारडे व अमोल रखोंडे हे दोघे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. .बाळापूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील रिधोरा जवळ मंगळवारी रात्री हा अपघात घडला मात्र, अपघाताची परिस्थिती आणि घटनाक्रमाबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाल्याने पोलिसांनी या घटनेकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. हा अपघात नेमका कशामुळे झाला, वाहनावरील नियंत्रण का सुटले आणि दुर्घटनेपूर्वी नेमके काय घडले, याचा तपास आता सुरू आहे..पुण्यातील बुधवार पेठेत सपना बिल्डिंगमध्ये पोलिसांचा छापा... समोर जे दिसलं ते धक्कादायक, २ जणांना अटक.मंगळवारी रात्री एमएच ३० एझेड ००७३ क्रमांकाची कार शेगावहून परतत असताना रिधोरा पुलाजवळ दुभाजकावर आदळली. धडक एवढी भीषण होती की, कारमधील चेतना पारडे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी मदतकार्य केले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलविण्यात आले..अपघाताच्या कारणाचा शोधअपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वाहनाचा वेग, चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण, रस्त्याची परिस्थिती, वाहनातील तांत्रिक बाबी तसेच अपघातापूर्वीचा संपूर्ण घटनाक्रम या सर्व बाबी तपासाच्या केंद्रस्थानी आहेत.घटनास्थळाची पाहणी, पंचनामा आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पोलीस अपघाताची वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे सध्या व्यक्त होत असलेल्या विविध तर्कवितर्कांपेक्षा पोलिस तपासातून समोर येणाऱ्या निष्कर्षाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Maharashtra School Recruitment : शिक्षकांनंतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची महाभरती! कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल पदे भरण्यास मान्यता; 'या' तारखेचा शासन निर्णय जारी."पोलीस घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला असून इतर जखमींवर उपचार सुरू आहेत. अपघाताचे नेमके कारण आणि सर्व शक्यतांचा पोलीस गांभीर्याने तपास करीत आहेत.”-प्रकाश झोडगे, ठाणेदार,बाळापूर पोलीस स्टेशन.निष्कर्ष तपासानंतरचमहिलेचा मृत्यू आणि अपघाताची परिस्थिती यामुळे परिसरात विविध चर्चा सुरू असल्या तरी, या घटनेमागे नेमके काय कारण आहे, हे पोलिस तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. सध्या कोणत्याही शक्यतेला अंतिम स्वरूप देणे घाईचे ठरणार आहे. बाळापूर पोलिसांकडून घटनास्थळावरील पुरावे, वाहनाची स्थिती आणि अपघाताशी संबंधित इतर बाबींची तपासणी सुरू असून, या तपासातून अपघाताचे नेमके गूढ उकलते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.