अकोला

Akola Road Accident: रिधोरा पुलाजवळील अपघात संशयास्पद?; महिला भाविकाच्या मृत्यूने संशयाचे ढग; पोलिसांचा सखोल तपास सुरू

Woman Dies in Akola-Balapur Highway Crash: शेगावहून अकोल्याकडे परतताना रिधोरा उड्डाणपुलाजवळ कार दुभाजकावर आदळून महिलेचा मृत्यू झाला.
Akola Road Accident

Akola Road Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बाळापूर : शेगाव येथील श्री गजानन महाराजांचे दर्शन घेऊन अकोल्याच्या दिशेने परतताना अकोला-बाळापूर महामार्गावरील रिधोरा उड्डाणपुलाजवळ झालेल्या भीषण अपघातात चेतना चंद्रकांत पारडे (रा. पातूर, सध्या रा. अकोला) या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. कारमधील चिमुकली सरायु पारडे व अमोल रखोंडे हे दोघे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

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