Success Story: मोलमजुरी करणाऱ्यांची मुलगी बनली पोलिस; छोट्याशा खेड्यातील वैशालीची यशाच्या आकाशाला गवसणी

Inspirational Story: इब्राहीमपूरच्या मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबातील वैशाली पिंपळकर हिने जिद्दीच्या जोरावर कारागृह पोलिस बनण्याचे स्वप्न साकारले. संघर्ष, स्वअभ्यास आणि कठोर मेहनतीतून घडलेली ही यशोगाथा ग्रामीण तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे.
शाहीद कुरेशी
मोताळा : तालुक्यातील कोथळीलगतच्या इब्राहीमपूर या छोट्याशा खेडेगावातील मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबातील वैशाली आत्माराम पिंपळकर या युवतीने जिद्द, चिकाटी व कठोर मेहनतीच्या बळावर पोलिस दलात एन्ट्री मारली आहे. तिची महाराष्ट्र कारागृह पोलिस म्हणून निवड झाली आहे. वैशालीने संघर्षाचे अग्निदिव्य पार करून यशाचे शिखर गाठले आहे.

