Success Story: मोलमजुरी करणाऱ्यांची मुलगी बनली पोलिस; छोट्याशा खेड्यातील वैशालीची यशाच्या आकाशाला गवसणी

मोताळा : तालुक्यातील कोथळीलगतच्या इब्राहीमपूर या छोट्याशा खेडेगावातील मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबातील वैशाली आत्माराम पिंपळकर या युवतीने जिद्द, चिकाटी व कठोर मेहनतीच्या बळावर पोलिस दलात एन्ट्री मारली आहे. तिची महाराष्ट्र कारागृह पोलिस म्हणून निवड झाली आहे. वैशालीने संघर्षाचे अग्निदिव्य पार करून यशाचे शिखर गाठले आहे..तालुक्यातील इब्राहीमपूर (कोथळी) येथील आत्माराम पिंपळकर हे मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. पिंपळकर दाम्पत्याला एक मुलगा आणि तीन मुली आहेत. मोठा मुलगा सुद्धा मोलमजुरी करून कुटुंबाला हातभार लावतो. दोन मुलींचे लग्न झाले. मात्र त्यांची धाकटी मुलगी वैशाली हिने शिक्षणाची कास धरली..घरची परिस्थिती जेमतेम असल्याने तिला अनेक अडचणींवर मात करावी लागली. तिचे पहिली ते चौथी पर्यंतचे शिक्षण गावातीलच जि.प.प्राथमिक शाळेत, पाचवी ते बारावी पर्यंत जनता हायस्कूल कोथळी तर, मोताळा येथील श्री शिवाजी महाविद्यालयात बीएससी कॉम्प्युटर या पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले..जवळपास तीन वर्षांपूर्वी तिने स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी एका अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेतला. मात्र वैयक्तिक कारणांमुळे सहा महिन्यांतच तिने अकॅडमी सोडली. त्यानंतर तिने युट्युबच्या माध्यमातून सेल्फ स्टडीवर भर दिला. सोबतच ग्राऊंडचा सराव सुरू केला. कुटुंबात सरकारी नोकरी खेचून आणण्याचा निर्धार करून तिने अहोरात्र मेहनत केली. जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या बळावर अखेर तिने यशाच्या आकाशाला गवसणी घातली आहे..तिची महाराष्ट्र कारागृह पोलिस दलात निवड झाली आहे. त्यामुळे पिंपळकर कुटुंबाच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. पंचायत समितीचे माजी सभापती मिलिंद जैस्वाल व गावकऱ्यांनी वैशालीचा सत्कार करून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. वैशालीची यशोगाथा ग्रामीण भागातील युवक-युवतींसाठी खरंच प्रेरणादायी आहे. तिची यशोगाथा मांडताना पुढील ओळी समर्पक ठरतात..प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून मिळवले यशकुटुंबाने सोसलेल्या हालअपेष्टा व कष्टाची जाणीव असल्यामुळे वैशालीने कठोर परिश्रमाच्या बळावर यशाचे शिखर गाठले आहे. कुटुंबात कोणी ही नोकरीवर नसताना, सरकारी नोकरी खेचून आणायची हा निर्धार पूर्ण केला. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करताना तिने शिक्षणाशी नाळ तुटू दिली नाही. संघर्ष जेवढा कठीण तेवढा यशाचा आनंद जास्त असतो. असाच आनंद सध्या पिंपळकर कुटुंब व ग्रामस्थांना झाला आहे..