MLA Sajid Khan Pathan Alleges Secret Pact Between MIM and BJP

Sakal

अकोला

AMIM-BJP Alliance : अकोटमध्ये 'एमआयएम-भाजप भाऊ-भाऊ'; आमदार साजिद खान पठाण यांनी पुराव्यासह केला पर्दाफाश!

Akola BJP AMIM Alliance : अकोट नगर परिषदेत एमआयएमच्या मदतीने भाजप पदाधिकाऱ्याची वर्णी लागल्याने आमदार साजिद खान पठाण यांनी दोन्ही पक्षांवर 'साटेलोटे' केल्याचा आरोप केला आहे.
Published on

अकोला : एकमेकांवर जहरी आरोपांची भाषा वापरणारे, सभांमध्ये एकमेकांना देशद्रोही ठरवणारे आणि मतदारांसमोर कट्टर विरोधक असल्याचा आव आणणारे एमआयएम आणि भारतीय जनता पक्ष प्रत्यक्षात मात्र सत्तेसाठी एकाच माळेचे मणी असल्याचा गंभीर आरोप पश्चिम अकोला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी केला आहे.

