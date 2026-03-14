Akola News: बहिणीच्या विरहात भावाचा जीव गेला; अंत्यसंस्कारानंतरच हृदयविकाराचा झटका

साखरखेर्डा : येथील शशिकला रामकृष्ण सुरळकर (वय ८०) यांचे बुधवारी रात्री हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यांच्यावर १२ मार्च रोजी दुपारी १ वाजता त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. अंतिम संस्कार झाल्यानंतर सर्व मंडळी घरी परत आली असताना शशिकला सुरळकर यांचे धाकटे बंधू राम नामदेव ढोबळे यांचेही हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने साखरखेर्डा येथे निधन झाले..बहिणी पाठोपाठ भावाने सुध्दा जगाचा निरोप घेतल्याने सुरळकर व ढोबळे परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. साखरखेर्डा येथील शशिकला रामकृष्ण सुरळकर यांचे ११ मार्च रोजी निधन झाल्यानंतर १२ मार्च रोजी दुपारी १ वाजता रोकडोबा हनुमान मंदिर मागील हिंदू स्मशानभूमीत अंतिम संस्कार करण्यात आले..आप्तही गेले अन् आधारही निसटला.यावेळी सर्व नातेवाईक व गावातील नागरिक उपस्थित होते. यवतमाळ येथील रहिवासी शशिकला सुरळकर यांचे धाकटे बंधू राम नामदेव ढोबळे हेही अंतिम संस्काराच्यावेळी उपस्थित होते. अंतिम संस्कार झाल्यानंतर सर्व मंडळी घरी परत आली असताना राम ढोबळे यांनाही हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला..त्यांना तातडीने डॉ. मगर यांच्याकडे उपचारासाठी नेले असता त्यांनी मृत घोषित केले. बहिणी पाठोपाठ भावाने सुध्दा जगाचा निरोप घेतल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, गुरूवारी दुपारी राम ढोबळे यांचा मृतदेह यवतमाळ येथे नेण्यात आला आहे..Bhandara News: मृत्यूनेही केली नाही ताटातूट; पतीच्या निधनानंतर पत्नीचाही प्राणत्याग.बहिणीच्या निधनाच्या विरहात व्याकुळ झालेल्या भावाने बहिणीच्या दारातच प्राण त्यागला. भाऊ बहिणीचे नाते काय असते, बहिणी शिवाय भाऊ राहूच शकत नाही. ही एक कहाणी या अतुट नात्यातून सिध्द झाली.