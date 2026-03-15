Cyber Crime: फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन विवाहीतेचा छळ; संग्रामपूरमध्ये धक्कादायक प्रकार

संग्रामपूर : मोबाईल हॅक करत एका ३५ वर्षीय विवाहित महिलेचे खाजगी फोटो व संदेश मिळवून तिची बदनामी करण्याची धमकी देत दीर्घकाळ मानसिक छळ केल्याची धक्कादायक घटना संग्रामपूर तालुक्यातील एका गावात उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी सोनाळा पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..यासंदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित आरोपीने पीडित महिलेचा मोबाईल हॅक करून तिच्या व्हॉट्स ॲप व ई-मेलमधील खाजगी फोटो, व्हिडिओ आणि मेसेज मिळवले. त्यानंतर ते फोटो व मेसेज तिच्या पती व नातेवाईकांना पाठवून बदनामी करण्याची धमकी देत आरोपीने तिला फोनवर वारंवार बोलण्यास भाग पाडले..तसेच तिच्याशी बोलत राहण्याची मागणी करत नकार दिल्यास खाजगी फोटो व मेसेज गावात तसेच नातेवाईकांमध्ये व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या शिवाय आरोपीने पीडित महिलेच्या संमतीविरुद्ध अनेकवेळा व्हिडिओ कॉलवर कपडे काढण्यास भाग पाडले. .त्या वेळी आरोपीने चोरून स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून ते व्हिडिओ पीडित महिला व तिच्या बहिणीला पाठविल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपीने पीडित महिलेचा प्रत्यक्ष तसेच मोबाईलद्वारे वारंवार पाठलाग करत तिच्या पती, बहिण व इतर नातेवाईकांना फोन करून शिवीगाळ व धमक्या दिल्याचाही आरोप आहे..Beed Crime: परळीत अल्पवयीन मुलीवर पाशवी अत्याचार; दोन नराधमांविरुद्ध पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल.या प्रकरणी पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून सोनाळा पोलिस ठाण्यात आरोपी ऋषीकेश गिरी (गोसावी) वय अंदाजे २७ वर्ष रा. शिक्षक कॉलनी, सोनाळा ता. संग्रामपुर यांचेवर ता.१२ मार्च रोजी विविध कलमानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.त्यानंतर यातील आरोपीला केवळ ३६ तासांमध्ये आरोपीला पोलिसांनी पुणे येथून सापळा रचून अटक केली आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सोनाळा पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप काळे करत आहेत.