Akola News: साताऱ्यात रंगणार राज्यस्तरीय कलाशिक्षण परिषद; दिग्गज कलाकार आणि मंत्र्यांची उपस्थिती

अकोला: महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ आणि सातारा जिल्हा कलाध्यापक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ४४ वी राज्यस्तरीय कलाशिक्षण परिषद २८ व २९ मार्च २०२६ रोजी साताऱ्यातील स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृह, जिल्हा परिषद येथे भव्यदिव्य स्वरूपात आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेचे उद्घाटन शनिवार, दि. २८ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असून खासदार ना. श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत..यावेळी कला क्षेत्रातील नामवंत अधिकारी, पदाधिकारी आणि कलाकारांची उपस्थिती लाभणार आहे. दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत कलाशिक्षकांसाठी वैचारिक आणि प्रात्यक्षिक अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. चित्रकार ओंकार पवार, सत्यजित वरेकर तसेच युवा शिल्पकार मंदार लोहार यांची थेट प्रात्यक्षिके हा विशेष आकर्षण ठरणार आहे..'रंगरेषा ते डिझाईन : सृजनात्मक प्रवास' आणि 'नवीन शैक्षणिक धोरणातील कलाशिक्षणाचे स्थान' या विषयांवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन होणार आहे. तसेच कला क्षेत्रातील करिअरच्या संधी व जागतिक स्तरावरील आर्ट स्टुडिओविषयी मार्गदर्शनही करण्यात येणार आहे. परिषदेतील राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण व कलाध्यापकांचा गौरव सोहळा हा आणखी एक आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणार आहे..परिषदेदरम्यान सांस्कृतिक कार्यक्रम, निसर्गचित्र स्पर्धा आणि कलाशिक्षकांसाठी खुला मंच असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. रविवार, दि. २९ मार्च रोजी सायंकाळी ४ वाजता समारोप सोहळा होणार असून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. चंद्रकांत (दादा) पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री ना. दीपक केसरकर, पर्यटन मंत्री ना. शंभूराज देसाई यांची उपस्थिती लाभणार आहे. महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र बाराई यांनी या परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, बदलत्या शैक्षणिक धोरणात कलेचे स्थान व कलाशिक्षकांचे भविष्य या विषयांवर या परिषदेत मंथन होणार आहे..राज्यातील अधिकाधिक कलाशिक्षक, कलाकार आणि कलाप्रेमींनी या परिषदेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. या परिषदेसाठी सातारा जिल्हा कलाध्यापक संघाचे अध्यक्ष उमेश देशमुख व पदाधिकारी परिश्रम घेत असून अकोला जिल्हा कलाध्यापक संघाचे अध्यक्ष संदीप शेवलकर व सचिव चंद्रकांत वाघ यांनी अकोला जिल्ह्यातील कलाशिक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे..दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातून सुभाष धार्मिक, संजय आगाशे, संदीप शेवलकर, चंद्रकांत वाघ, गणेश खानझोडे, संजय गोपनारायण, विठ्ठल इढोळे, विवेक फोकमारे, हनुमंत चव्हाण, उमेश जोशी, संतोष सहारे, उद्धव काळपांडे, संजय तायडे, आनंदा फुलारी, गणेश निमकंडे, राजेश अंभोरे, शिवदास बेलोकार, सुनील देशमुख, गजानन गाडगे, मुकेश गव्हाणकर, महेंद्र कोकणे, मंगेश श्रीवास, राजेश्वर ताले, अनिल आयस्कार, दिपक भुसारी आदी कलाशिक्षक उपस्थित राहणार आहेत.