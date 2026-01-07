Crime News: काकाच्या हत्येचा बदला? नमाजानंतर चाकूहल्ला; काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हिदायत पटेल ठार, जुन्या वादाचा रक्तरंजित शेवट!

अकोट, ता. ६ : तालुक्यातील मोहाळा येथे जुन्या वादातून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष तथा माजी जिल्हाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्यावर मंगळवारी दुपारी सुमारे दीड वाजता धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या हिदायत पटेल यांचा अकोल्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना बुधवारी पहाटे मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनाने अकोला जिल्ह्यात तीव्र खळबळ उडाली आहे..चाकूने सपासप वारमिळालेल्या माहितीनुसार, हिदायत उल्ला खा बरकत उल्ला खा पटेल (६७) हे मंगळवारी मोहाळा येथील मशिदीत नमाज अदा करण्यासाठी गेले होते. नमाजानंतर दुपारी दीडच्या सुमारास उबेद उर्फ उमेद पटेल कालू पटेल (२५) या युवकाने त्यांच्यावर चाकूने सपासप वार केले. मान व पोटावर गंभीर जखमा झाल्याने हिदायत पटेल रक्तबंबाळ अवस्थेत खाली कोसळले. उपस्थित नागरिकांनी तत्काळ त्यांना अकोट येथील खासगी दवाखान्यात दाखल केले. प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना अकोला येथे हलविण्यात आले. मात्र अकोल्यातील रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच बुधवारी पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली..Akola Crime News : दुसऱ्याशी सबंध असल्याचा संशय, तरुणाने समलैंगिक मित्राची केली हत्या; ३ वर्षांपासून होते एकत्र, अकोल्यात खळबळ.काकाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठीच हा हल्ला केल्याची चर्चादरम्यान, २४ मे २०१९ रोजी भाजपच्या अल्पसंख्याक आघाडीचे कार्यकर्ते मतीन पटेल यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणी हिदायत पटेल यांच्यासह दहा जणांवर गुन्हा दाखल आहे. आजचा हल्लेखोर उबेद पटेल हा मृत मतीन पटेल यांचा पुतण्या असून, काकाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठीच हा हल्ला केल्याची चर्चा आहे. सहा महिन्यांपूर्वी उबेद पटेल याने आत्महत्येचाही प्रयत्न केल्याची माहिती पुढे आली आहे..हल्ल्यानंतर आरोपी फरार झाला होताहल्ल्यानंतर आरोपी फरार झाला होता. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (एलसीबी) पथकाने काही तासांतच आरोपीला पणज येथून अटक केली आहे. हिदायत पटेल हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते. त्यांनी अकोला लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून उमेदवारी घेतली होती. या घटनेमुळे जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक शंकर शेळके यांनी दिली..Akola News : अकोल्यात ओवेसींच्या सभेत गोंधळ, चेंगराचेंगरीनंतर पोलिसांचा लाठीचार्ज, नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.