सात पुरुषांसह सात महिला कोरोना बाधित

अकोला ः अकोल्यात कोरोना बाधितांची संख्या काही केल्या कमी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे मागील दोन दिवसांपासून 40 हून अधिक कोरोना बाधित रुग्ण आढळत आहेत. अशातच शुक्रवारी (ता.5) प्राप्त झालेल्या एकूण 28 अहवालापैकी 14 अहवाल हे पॉझिटिव्ह आले असून, त्यामध्ये सात पुरुष सात महिलांचा समावेश आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार रुग्णालय यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, अकोल्यात शुक्रवारी 28 अहवाल प्राप्त झाले. त्यामध्ये सात पुरुष आणि सात महिला आहेत. यातील रुग्णांपैकी दोन जण गुलजारपुरा, दोन सिंधी कॅम्प,दोन हैदरपुरा तर उर्वरित गोरक्षण, गवळीपूरा, पातूर, बिर्ला कॉलनी, अकोट फ़ैल, बैदपुरा, जुने शहर, मोहतामिल येथील प्रत्येकी एक याप्रमाणे रहिवासी आहेत. आता सद्यस्थिती

एकूण पॉझिटिव्ह अहवाल-726

मयत-34(33+1)

डिस्चार्ज-488

दाखल रुग्ण (ॲक्टिव्ह पॉझिटिव्ह)-204 काही केल्या कमी होत नाही आहे रुग्णसंख्या

अकोल्यात आरोग्यमंत्र्यांनी यापुढेही एकही कंटेन्मेंट झोन वाढता कामा नये अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही अकोल्यात प्रतिबंधित क्षेत्र वाढताना दिसत आहेत. तर रुग्णसंख्या कमी होण्याचे नावच घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.

Web Title: Seven women, including seven men, infected the corona