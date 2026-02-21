अकोला

Akola Crime: लग्नाचे आमिष दाखवून ४ वर्ष अत्याचार; शेगावतील युवतीची तक्रार

शेगाव : लग्नाचे आमिष दाखवून एका २३ वर्षीय युवतीवर चार वर्ष अत्याचार केला. याप्रकरणी वारंवार युवतीने शेगाव शहर पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी एका आरोपीवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

