Sunetra Pawar: शेगाव पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना भेटून दिनेश शहर अध्यक्ष साळुंकेनी केली मागणी

शेगाव: संतनगरी शेगाव येथील पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी शहर अध्यक्ष दिनेश साळुंखे यांनी केली आहे. यासंदर्भात नुकतीच त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली व मागणीसंदर्भात निवेदन दिले..निवेदनात नमूद आहे की, संतनगरी शेगावला विदर्भाचे पंढरपूर म्हणून ओळखले जाते. श्री संत गजानन महाराज यांच्या दर्शनासाठी येथे दररोज हजारो भाविक येत असतात. विशेषतः सण, उत्सव आणि सुट्ट्यांच्या काळात भाविकांची संख्या लाखांच्या घरात पोहोचते..या वाढत्या गर्दीमुळे शहरात वाहतुकीची कोंडी, भाविकांची सुरक्षा आणि स्थानिक नागरिकांच्या समस्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत शेगाव पोलीस स्टेशनमधील कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ हे शहराच्या वाढत्या व्यापाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरे आहे..उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत असून, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखताना अनेक अडचणी येत आहेत. गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी अधिक पोलीस कुमक असणे काळाची गरज आहे..तेव्हा शेगाव पोलीस स्टेशनसाठी मंजूर पदांच्या संख्येत तातडीने वाढ करण्यात यावी व गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त पोलीस पथक कायमस्वरूपी उपलब्ध करून द्यावेत, वाहतूक शाखेसाठी स्वतंत्र आणि अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी करण्या आली आहे..