Sunetra Pawar: शेगाव पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना भेटून दिनेश शहर अध्यक्ष साळुंकेनी केली मागणी

Shegaon Police: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी शहर अध्यक्ष दिनेश साळुंखे यांनी संतनगरी शेगाव येथील पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली.
सकाळ वृत्तसेवा
शेगाव: संतनगरी शेगाव येथील पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी शहर अध्यक्ष दिनेश साळुंखे यांनी केली आहे. यासंदर्भात नुकतीच त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली व मागणीसंदर्भात निवेदन दिले.

