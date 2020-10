शिरपूर येथे जोरदार पर्जन्यवृष्टी; सकाळपासून 44 मिमी पावसाची नोंद

शिरपूर (वाशीम) : शिरपूर जैन येथे 11 ऑक्टोबरला सकाळी आठ वाजल्यापासून जोरदार पाऊस झाला. 11 वाजेपर्यत सुमारे 41 मीमी पावसाची नोंद झाली. शिरपूर येथील पर्जन्यमापक गजानन वाढे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गतवर्षीच्या सरासरीपेक्षा जास्त पावसाची यावर्षी नोंद झाली आहे. यावर्षी एकूण 1147 मिमी एवढा पाऊस झाला आहे. पडलेल्या जोरदार पावसाने शेतकऱ्यांची मात्र दानादाना उडाल्याचे चित्र आहे .अनेक शेतकऱ्यांची सोंगलेले सोयाबीन भिजले तर काहींच्या गंजीमध्ये पाणी जाऊन नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

