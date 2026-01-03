धक्कादायक प्रकार! आकाेल्यात एकतर्फी प्रेमातून युवतीचा भररस्त्यात विनयभंग; दरराेज पाठलाग, युवतीने उचललं टाेकाच पाऊलं!

अकोला: शहरात एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा पाठलाग करून त्रास देण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तब्बल तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या छळाला कंटाळून अखेर पीडित तरुणीने खदान पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .मिळालेल्या माहितीनुसार, २४ वर्षीय तरुणी कामानिमित्त रोज शहरात ये-जा करत असते. आरोपी आसिफ (वय ४५) हा तिचा सतत पाठलाग करत होता. सुरुवातीला तो मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत होता. तरुणीने फोन ब्लॉक केल्यानंतरही आरोपीचा त्रास थांबला नाही. उलट तो ती ज्या दुकानात काम करीत होती, त्या ठिकाणीही पोहोचू लागला. दुकानाबाहेर उभे राहून अशोभनीय इशारे करणे, वाटेत मुद्दाम भेटणे असे प्रकार तो वारंवार करीत होता. त्यामुळे तरुणी मानसिक त्रास सहन करीत होती..नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी आरोपीने भररस्त्यात तरुणीला अडवले. “नववर्षाची भेट द्यायची आहे” असे सांगत त्याने तिच्याशी वाद घातला आणि तिचा हात धरून विनयभंग केला, असा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या वेळी काही नागरिकांनी हस्तक्षेप केल्याचे समजते. त्यानंतर घाबरलेली तरुणी थेट खदान पोलीस ठाण्यात दाखल झाली आणि तिने संपूर्ण घटना पोलिसांना सांगितली..तरुणीच्या जबानीवरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. हा छळ मागील तीन महिन्यांपासून सुरू असल्याची नोंदही करण्यात आली आहे. घटनेदरम्यान तेथे उपस्थित असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यानेही तरुणीला मदत केल्याचे सांगितले जाते..दरम्यान, काहीजणांनी या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पोलिसांनी हा प्रकार महिलांचा छळ आणि विनयभंग या गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून याप्रकरणी कठोर कारवाई केली जाईल, असे पोलीस सूत्रांनी सांगितले..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...सध्या आरोपीला न्यायालयात हजर करून कोठडी मिळविण्यात आली असून पुढील तपास खदान पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार मनोज केदारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस प्रशासन सातत्याने जनजागृती करत असतानाही अशा घटना समोर येत असल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकतर्फी प्रेमाच्या नावाखाली होणाऱ्या छळाविरोधात समाजानेही जागरूक राहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.