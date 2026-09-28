Jigav Project : उत्कृष्ट अभियंता श्रीराम हजारे यांचा प्रेरणादायी निर्णय : पुरस्काराची रक्कम दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी देण्याचा निर्णय

खामगाव : नांदुरा तालुक्यातील जिगाव प्रकल्पात नावीन्यपूर्ण संकल्पना आणि प्रभावी नियोजनाच्या जोरावर शासनाचे तब्बल ११४.२६ कोटी रुपये वाचवणारे जिगाव प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता श्रीराम हजारे आणि उपविभागीय अधिकारी सुभाष निखाडे यांना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वतीने 'उत्कृष्ट अभियंता पुरस्कारा'ने गौरविण्यात आले आहे. पुणे येथील 'यशदा' केंद्रात पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. मात्र, केवळ शासकीय निधीची बचत करून न थांबता, पुरस्कारापोटी मिळालेली एक लाख रुपयांची रक्कम स्वतःसाठी न स्वीकारता सध्याच्या एल निनोच्या दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देण्याचा अत्यंत संवेदनशील व प्रेरणादायी निर्णय त्यांनी घेतला आहे..तापी खोऱ्यातील पूर्णा नदीवर उभारल्या जाणाऱ्या जिगाव प्रकल्पामुळे बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यांतील २८७ गावांमधील ८७ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या हिंगणे दादगाव, हिंगणे इसापूर आणि पातोंडा या गावठाणांचे एकत्रित पुनर्वसन करून एक नवीन व अभिनव संकल्पना साकारण्यात आली. दोन गावांचे एकत्रित पुनर्वसन केल्यामुळे पुनर्वसित गावठाणात देण्यात येणाऱ्या नागरी सुविधांच्या कामात व भूसंपादनात शासनाची कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली, तर ग्रामस्थांना एका छोट्या शहरासारख्या सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध झाल्या. ही संकल्पना अधीक्षक अभियंता श्रीराम हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय अधिकारी सुभाष निखाडे यांनी प्रत्यक्षात आणली..यासोबतच प्रकल्पांतर्गत १३२/३३ केव्ही टॉवर वीजवाहिनी उभारणीच्या कामात नियोजनबद्ध पद्धतीने बदल करून तब्बल ८८.४१ कोटी रुपयांची बचत करण्यात आली. या उपायामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणातील मौल्यवान जमीन वाचविण्यासोबतच प्रकल्पाच्या कामाचा कालावधीही कमी करण्यात यश आले. अशा विविध नावीन्यपूर्ण आणि प्रभावी उपक्रमांमुळे जिगाव प्रकल्पात एकूण ११४.२६ कोटी रुपयांची शासकीय बचत झाली. खर्चात बचत, बाधितांचे पुनर्वसन, शेतजमिनींचे संरक्षण आणि वेळेची बचत या सर्व आघाड्यांवर केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत या अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला आहे. सध्या एल निनोच्या संकटामुळे शेतकरी अडचणीत असताना, "शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आपलाही खारीचा वाटा असावा" या भावनेतून पुरस्काराची रक्कम दुष्काळग्रस्तांना देणाऱ्या या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कौतुकास्पद निर्णयाचे सर्व स्तरांतून मनापासून स्वागत होत असून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.