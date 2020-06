अकोलाः सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या विविध शासकिय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी लाचखोरीत आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहेत. यामध्ये महसूल आणि पोलिस विभाग आघाडीवर असून, सहा महिन्यांत नऊ लाचखोर एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. शासनाचे विविध विभाग सर्वसामान्यांसाठी कार्यरत आहेत. मात्र याच कार्यालयातील अधिकारी हे सर्वसामान्यांना लुबाडण्यासाठी बसलेले असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र नागरिकांचा प्रशासनावरील उडणारा विश्वास कायम रहावा म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचखोरांवर कारवाई करून टाच निर्माण केली आहे. मागील सहा महिन्यांत अकोला जिल्ह्यातील तब्बल नऊ लाचखोरांवर कारवाई करून ते सिद्ध केले आहे. असे आहेत लाचखोर अधिकारी

विभाग लाचखोर

महावितरण 1

महसूल 2

खासगी व्यक्ती 2

विक्री कर 1

पोलिस 2

कृषी विभाग 1 या विभागात नाही सापडले लाचखोर

जिल्ह्यातील विविध विभागातील लाचखोरांनी उच्चांक जरी गाठला असला तरी काही विभागात मात्र वर्षभरात एकही लाचखोर सापडला नसल्याची माहिती आहे. यामध्ये लोहमार्ग पोलिस, क्रीडा विभाग,आरोग्य,सहकारी वर्ग, पुरवठा विभाग,सामाजिक न्याय खाते,महापारेषण, वन विभाग,परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे विभाग या विभागात सर्वभरात एकही लाचखोर आढळला नाही. मात्र या विभागात भ्रष्टाचार होत नाही असेही नाही. जर कोणताही शासकिय कर्मचारी किंवा अधिकारी पैशाची मागणी करीत असेल तर नागरिकांनी न भिता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करावी. तक्रारीवरून प्रकरणाची पडताळणी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.

-एस.एस.मेमाणे, पोलिस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,अकोला.



