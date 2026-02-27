Akola News : स्मार्ट मीटरचा पातूर पोलीस स्टेशनला दणका; चार महिन्यांचे ५२ हजार रुपये बिल थकीत, वीजपुरवठा खंडित

- गोपाल बदरखेपातूर (अकोला) - कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पातूर पोलीस स्टेशनलाच स्मार्ट मीटर प्रणालीचा दणका बसला आहे. मागील चार महिन्यांचे सुमारे ५२ हजार रुपयांचे वीजबिल थकीत राहिल्यामुळे वीज वितरण कंपनीने थेट वीजपुरवठा खंडित केला. परिणामी पोलीस स्टेशनमधील संगणक, प्रिंटर, इंटरनेटसह इतर विद्युत उपकरणांवर चालणारा दैनंदिन प्रशासकीय कारभार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे..राज्यात वीज वितरण कंपनीकडून स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम वेगाने राबविण्यात येत आहे. या प्रणालीअंतर्गत वीज वापर आणि बिलिंग प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने केली जाते. बिलाची मुदत संपल्यानंतर रक्कम न भरल्यास मीटरमधून थेट वीजपुरवठा बंद होतो.पूर्वीप्रमाणे नोटीस देणे किंवा कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष येऊन कनेक्शन तोडणे अशी प्रक्रिया राहिलेली नाही. या नव्या व्यवस्थेचा फटका आता पातूर पोलीस प्रशासनालाच बसल्याने शहरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पातूर पोलीस स्टेशनचे सुमारे चार महिन्यांचे वीजबिल थकीत होते. संबंधित विभागाकडून बिल भरण्यात विलंब झाल्यामुळे स्मार्ट मीटरद्वारे स्वयंचलितपणे वीजपुरवठा बंद करण्यात आला.अचानक वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पोलीस ठाण्यातील संगणकीय नोंदी, ऑनलाईन गुन्हे नोंदणी प्रक्रिया, ई-मेल व्यवहार, सीसीटीव्ही यंत्रणा तसेच अन्य कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. अनेक कामे हाताने करण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली असल्याचे समजते..वीज नसल्याने तक्रारदार नागरिकांनाही गैरसोय सहन करावी लागत आहे. ऑनलाईन प्रणालीवर आधारित अनेक कामे थांबल्याने अर्ज स्वीकृती, कागदपत्रांची पडताळणी, विविध प्रमाणपत्रांची नोंदणी यांस विलंब होत आहे. पोलीस ठाण्यासारख्या महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयाचा वीजपुरवठा खंडित होणे ही गंभीर बाब मानली जात असून नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..'कायद्याचे पालन सर्वांनी करावे' असा संदेश देणाऱ्या पोलीस यंत्रणेलाच नियमांच्या चौकटीत राहून वीजपुरवठा खंडित करण्याची वेळ आल्याने शहरात चर्चांना उधाण आले आहे. स्मार्ट मीटर प्रणालीमध्ये कोणालाही सूट दिली जात नसल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. थकबाकी असल्यास तत्काळ कारवाई होते, मग ते सामान्य ग्राहक असोत किंवा शासकीय कार्यालय.या संदर्भात पातूर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार हनुमंत ढोपेवाड यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. वीजबिल थकबाकी नेमकी का राहिली, निधी मंजुरीत विलंब झाला का, याबाबत अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही. तसेच वीजपुरवठा पुन्हा केव्हा सुरळीत होणार याबाबतही स्पष्टता नाही..दरम्यान, संबंधित वीज वितरण कंपनीकडून थकीत रक्कम भरल्यानंतरच वीजपुरवठा पूर्ववत केला जाईल, असे समजते. शासकीय कार्यालयांच्या वीजबिल भरण्याच्या प्रक्रियेत समन्वयाचा अभाव आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नियमित बिल भरण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी मागणी काही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..एकंदरीत, स्मार्ट मीटर प्रणालीची कठोर अंमलबजावणी आणि शासकीय कार्यालयातील प्रशासकीय विलंब यांचा परिणाम पातूर पोलीस स्टेशनला भोगावा लागला आहे. लवकरात लवकर थकबाकी भरून वीजपुरवठा सुरू करावा आणि नागरिकांची गैरसोय टाळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.