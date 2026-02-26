Success Story: गवंडी काम करणाऱ्या मजुराच्या मुलीची आयटीबीपी मध्ये निवड; प्रज्ञा इंगळे हिने पहिल्याच प्रयत्नात मिळवली ‘वर्दी’

अकोला : जिल्ह्यातील अकोला पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या ग्राम डोंगरगाव येथील अतिशय सामान्य कुटुंबातील प्रज्ञा पुरणमल इंगळे हिची आयटीबीपी (इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिस) मध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात नुकतीच निवड झाली झाली असून प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे..प्रज्ञाने पहिल्याच प्रयत्नात हे यश संपादन केले आहे. ही संपूर्ण गावात ऐतिहासिक बाब ठरली आहे. गेली दोन-तीन वर्षे पासून प्रज्ञा सैन्य भरती साठी प्रयत्न आणि सातत्याने अभ्यास करत होती अपयश येत होतं, पण मनात ''फौजी'' होण्याचं स्वप्न स्वस्त बसू देत नव्हतं..प्रज्ञा ही नियमित पहाटे ५ वाजता व्यायामला (रनिंग) ला जायची, तिला काही करुन सैन्यात भरती व्हायचं होतं, तिने सैन्य भरतीचं स्वप्न उराशी बाळगलं होतं, त्या दृष्टीने प्रज्ञा चे प्रयत्नही सुरु होते. आज अखेर प्रज्ञा च सैन्य भरतीचं स्वप्न पूर्णात्वाला आलं आहे..तिची जिद्द, मेहनत फळाला आली आहे. प्रज्ञाचे वडील गवंडी, मजुरीचे काम करतात, तर आई मोलमजुरी करते. प्रज्ञाचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाळा डोंगरगाव या ठिकाणी झाले, तर पुढील शिक्षण शहराच्या ठिकाणी झाले. प्रज्ञा ही डोंगरगाव मधून पहिली महिला सैन्य दलात भरती झाली असून प्रज्ञाच्या या कामगिरीबद्दल डोंगर गावासह संपूर्ण परिसरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..MPSC Success Story: शासकीय सेवेचे उस्वप्न सत्यात उतरवलं! ऋतुजा भालेराव मुलींमध्ये राज्यात पाचवी; जिद्दीच्या बळावर कृषी उपसंचालक पदाला गवसणी.. .आम्हा सर्वांना प्रज्ञाच्या या निवडीचा सार्थ अभिमान असल्याचं मत ग्रामस्थांनी व्यक्त केलं. गावकऱ्यांकडून प्रज्ञा इंगळे हिचा गावातील निर्मल ज्ञान बुद्ध विहार येथे सामूहिक त्रिशरण ग्रहण करत प्रज्ञा इंगळे चा सत्कार करण्यात आला..प्रज्ञाच्या निवडीने आम्ही खूप आनंदी झालो आहोत. ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. प्रज्ञाने हे यश सहजासहजी मिळालेलं नाही, तिने यासाठी प्रचंड कष्ट घेतले आहेत. आज माझ्या मुलीच्या निवडीनं ऊर अभिमानानं भरुन आला आहे.-पुरणमल महादेव इंगळे (प्रज्ञाचे वडील)माझ्या आई-वडिलांची पहिल्यापासून इच्छा होती की, मी सैन्य दलात नोकरी करून देश सेवा करावी. आई-वडिलांचं स्वप्न आज खरे ठरलेले आहे. मला मोठं करण्यात गुरुजनांचा, ग्रामस्थांचा सिंहाचा वाटा आहे. तसेच सैन्य दलात जाण्याचा विचार केल्यानंतर अविरत शारीरिक कसरत, परिश्रम व सातत्यपूर्ण सराव, यामुळेच मला यश मिळालं आहे. - प्रज्ञा परणमल इंगळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.