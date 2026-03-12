अकोला

Success Story: “मेहनत, जिद्द आणि प्रेरणेचे फळ! प्रशांत ठोंबरे महाराष्ट्र पोलिसात निवडले गेले”

Prashant Thombre Achieves PSI Selection: आत्माराम तुकाराम ठोंबरे यांचा पुत्र प्रशांत आत्माराम ठोंबरे २०२६ मध्ये महाराष्ट्र पोलिस दलात पोलिस सहाय्यक उपनिरीक्षक (PSI) पदावर यशस्वी झाला आहे. आदर्श शिक्षक व कुटुंबाची प्रेरणा, अथक मेहनत आणि जिद्दी यामुळे त्याला हे यश मिळाले.
धाड : येथील जिजामाता हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात हजारो विद्यार्थ्यांना घडवणारे आदर्श शिक्षक आत्माराम तुकाराम ठोंबरे यांचे चिरंजीव प्रशांत आत्माराम ठोंबरे यांनी २०२६ मध्ये पोलिस सहाय्यक उपनिरीक्षक (PSI) पदावर यशस्वी निवड मिळवली आहे.

