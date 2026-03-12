Success Story: “मेहनत, जिद्द आणि प्रेरणेचे फळ! प्रशांत ठोंबरे महाराष्ट्र पोलिसात निवडले गेले”

धाड : येथील जिजामाता हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात हजारो विद्यार्थ्यांना घडवणारे आदर्श शिक्षक आत्माराम तुकाराम ठोंबरे यांचे चिरंजीव प्रशांत आत्माराम ठोंबरे यांनी २०२६ मध्ये पोलिस सहाय्यक उपनिरीक्षक (PSI) पदावर यशस्वी निवड मिळवली आहे..मूळचे तेल्हारा गावचे रहिवासी असलेले आत्माराम ठोंबरे १९९३ मध्ये दुधा येथे शिक्षक म्हणून निवड झाल्यानंतर तेथेच स्थायिक झाले. ७ फेब्रुवारी १९९४ रोजी जन्मलेला प्रशांत हा मेहनती आणि जिद्दी मुलगा, इयत्ता दहावीपर्यंतचे शिक्षण जिजामाता हायस्कूल, दुधा येथे पूर्ण केल्यानंतर पॉलिटेक्निक आणि नंतर इंजिनिअरिंगचा प्रयत्न केला..त्याने आपले खरे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी पोलिस अधिकारी होण्याचा मार्ग निवडला. भगवान बुद्ध, छत्रपती शिवाजी महाराज, विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेने प्रेरित होऊन पुण्यात जाऊन तयारी सुरू केली..आई-वडिलांचा अतूट पाठिंबा, मित्रांचा साथ आणि स्वतःची ज्वलंत जिद्द यामुळे तो कधीही हारला नाही. यशाने दोनदा जवळून हुलकावणी दिली. पण २०२६ मध्ये त्याच्या अथक मेहनतीचे फळ मिळाले आणि त्यांची महाराष्ट्र पोलिस दलात पीएसआय म्हणून निवड झाली. आत्माराम ठोंबरे हे फक्त आदर्श शिक्षकच नाहीत..Success Story: वीटभट्टी कामगाराच्या मुलाची भरारी; मुरुडचा शिवराज ससाणे पीएसआय.तर आदर्श वडीलही आहेत. त्यांनी मोठा मुलगा प्रशांतला पीएसआय बनवले, तर दुसरा मुलगा डॉ.श्रीकांत ठोंबरे एम.डी.मेडिसिन आणि लहान मुलगा डॉ.अभिषेक आत्माराम ठोंबरे हे दोघेही वैद्यकीय क्षेत्रात यशस्वी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.