उन्हाचा चटका वाढला; अकोला चाळीशी पार

अकाेला : उन्हाचा पाराही वेगाने वाढत आहे. अकाेल्यात (ता. ७) मार्च राेजी ४०.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नाेंद झाली. मार्चच्या सुरवातीलाच पारा चाळीशीला गेल्याने यंदाचा उन्हाळा असहय्य होणार असल्याची जाणीव होऊ लागली आहे. राज्यातील बहुता:श जिल्ह्यांमध्ये हवामान दिवसेंदिवस कोरडे हाेत आहे. परिणामी मार्च महिन्याने सुरुवातीलाच चटके जाणवू लागले आहे. रात्रीचे तापमानही वाढत असून सकाळी ९ नंतर उन्हाचे चटके जाणवण्यास सुरुवात होते. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच जिल्ह्यात उन्हाळ्याची चाहूल लागली असल्याने येणाऱ्या दिवसांमध्ये उन्हापासून बचाव करण्यासाठी नागरिकांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. अकोल्यात २४ फेब्रुवारीनंतर तापमानात सातत्याने वाढ



दिनांक कमाल किमान

२४ फेब्रुवारी ३७.४ १५.२

२५ फेब्रुवारी ३७.९ १६.२

२६ फेब्रुवारी ३८.२ १८.२

२७ फेब्रुवारी ३८.१ १७.४

२८ फेब्रुवारी ३८.९ १८.५

०१ मार्च ३९.० २१.२

०२ मार्च ३९.५ १८.२

०७ मार्च ४०.०१ १८.८

