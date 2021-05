म्‍युकोरमायकॉसिसच्या उपाचासाठी उपाययोजना करा

अकोला, ः कोरोना (Corona) उपचारादरम्‍यान स्‍टेरॉईडच्‍या (Steroids) अतिवापरामुळे म्‍युकोरमायकॉसिस या आजाराचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या बुरशीजन्‍य संसर्गाचे गंभीर परिणाम रुग्‍णांवर होत आहेत. अकोला जिल्‍ह्यात आजघडीला म्‍युकोरमायकॉसिसचे जवळपास दहा रूग्‍ण आढळल्‍याची नोंद आहे. म्‍युकोरमायकॉसिस या आजारावरील उपचारासाठी आवश्‍यक उपकरणे शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व स्त्री रुग्‍णालय लेडी हार्डिंग येथे तातडीने उपलब्‍ध करण्‍याची मागणी भाजपचे अकोला जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर व आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी शासनाकडे केली आहे. Take measures for the treatment of myocorrhythmias

म्‍युकोरमायकॉसिस या आजारावरील उपचारासाठी एमआरआय, सिटी विथ कॉन्‍ट्रास्‍ट, नेझल एन्‍डोस्‍कोप ही उपकरणे आवश्‍यक असून, गोरगरीब रुग्‍णांना या आजारासंदर्भातील उपचार शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रूग्‍णालय व लेडी हार्डिंग रुग्णालय येथे घेणे सोईचे व्‍हावे यादृष्‍टीने या उपकरणांची खरेदी तातडीने करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. या उपकरणांसह सदर आजारावरील उपचारासाठी एमडी मेडीसीन तसेच नेफ्रोलॉजीस्‍ट तज्ञांची पदे मंजूर करून ही पदे भरण्‍याची आवश्‍यकता आहे.

त्‍या माध्‍यमातुन या रूग्‍णालयात म्‍युकोरमायकॉसिस या आजारावर उपचार घेणे रूग्‍णांना सोईचे ठरेल, असे आ. रणधीर सावरकर आमदार व गोवर्धन शर्मा यांनी वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख व वैद्यकिय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांना पाठविलेल्‍या पत्रात म्‍हटले आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

Take measures for the treatment of myocorrhythmias