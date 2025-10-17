अकोला

Akola Accident: तेल्हारा अडसूळ रोडवर अपघात: एक ठार, पाच जखमी

Accident News: तेल्हारा-अडसूळ रोडवर बुधवारी रात्री सुमारे अकरा वाजता भीषण अपघात झाला. चारचाकी वाहनाच्या समोर अचानक जंगली जनावर आल्याने चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि वाहन रस्त्याखाली जाऊन पलटी झाले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तेल्हारा : तेल्हारा-अडसूळ रोडवर रात्री अकरा वाजताच्या सुमारास गंभीर अपघात झाला. अकोला येथून तेल्हारा कडे येत असताना वाहनाच्या समोर अचानक जंगली जनावर आल्याने चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि चारचाकी वाहन रस्त्याच्या खाली जाऊन पलटी मारली.

