Akola Accident: तेल्हारा अडसूळ रोडवर अपघात: एक ठार, पाच जखमी

तेल्हारा : तेल्हारा-अडसूळ रोडवर रात्री अकरा वाजताच्या सुमारास गंभीर अपघात झाला. अकोला येथून तेल्हारा कडे येत असताना वाहनाच्या समोर अचानक जंगली जनावर आल्याने चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि चारचाकी वाहन रस्त्याच्या खाली जाऊन पलटी मारली..या अपघातात वाहन चालवत असलेला अक्षय संतोष म्हसाळ (रा. तेल्हारा) यांचा जागेवर मृत्यू झाला तर सहकारी प्रवाशांपैकी अनिकेत ढवळे, राजेश गावत्रे, शिवराम गिरी, निखिल हिवराळे आणि अंकुश खंडारे जखमी झाले..जखमींवर अकोला येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. माहितीनुसार ते अकोल्यात माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेनेचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि मित्रमंडळ तेल्हारातून अकोला गेले होते..Accident News : भीषण अपघात ! म्हशीला वाचवताना ४ वाहनांची धडक; ४ ठार, अनेक जखमी\n.परत येताना पंचगव्हाण ते दहिगाव फाटा दरम्यान हा दुर्दैवी अपघात झाला. पोलीस घटनास्थळी पोहोचून पंचनामे केले असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.