अकोला

Akola Crime : दारूसाठी पैसे न दिल्याने मुलाने वडिलांचा घेतला चावा; जीवे मारण्याची दिली धमकी, पत्नीलाही त्याने...

FIR registered at Telhara Police Station : तेल्हारा तालुक्यातील भांबेरी येथे मद्यपी मुलाने वडिलांना दारूसाठी पैसे न दिल्याने संतापून त्यांच्यावर हल्ला केला. मनगटावर चावा घेऊन वडिलांना जखमी केले.
Telhara Assault Case

तेल्हारा (अकोला) : तालुक्यातील ग्राम भांबेरी येथील रहिवाशी ४० वर्षीय निखिल सुरेश भटकर या मद्यपी मुलाने, सोमवार दि.१३ ऑक्टोबर रोजी रात्री वडिलांना दारू पिण्यास पैसे (Telhara Assault Case) मागितले. वडिलांनी पैसे देण्यास नकार दिला म्हणून त्याने वडिलांच्या मनगटावर चावा घेऊन जखमी केल्याची घटना रात्री ८ वाजेदरम्यान घडली.

