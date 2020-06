अकोल्यातील हे चार हवालदार बनवले सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक

अकोला ः जिल्हा पोलिस अधीक्षक अमोघ गांवक यांनी सोमवारी (ता.1) काढलेल्या आदेशात अकोला जिल्ह्यातील चार हवालदार यांना सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती दिली आहे. पदोन्नती देण्यात आलेल्यांना तत्काळ रजू होण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पोलिस हवालदार यांना सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१९-२० च्या निवडसुचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या पोलिस हवालदार यांना पदोन्नती समितीने पदोन्नतीकरिता पात्र ठरविले आहे. यांना मिळाली पदोन्नती

पदोन्नती देण्यात आलेल्यांमध्ये बोरगावमंजू येथील दिनेश महादेव सोनकांबळे, रामदासपेठ येथील दिनकर दामोदर चौधरी, मूर्तिजापूर ग्रामीण पोलिस ठाण्यांचे विजयकुमार महादेव कंडारकर तर पातूर पोलिस ठाण्यांतील सुनिल विठ्ठलराव बगळेकर यांचा समावेश आहे. सार्वत्रिक बदल्यांकडे लक्ष

पदोन्नती हळूहळू जाहीर करण्यात येत असून, आता पोलिसांना सार्वत्रिक बदल्यांचे वेध लागले आहे. आता या सार्वत्रिक बदल्या कधी होतात आणि कशा केल्या जातात याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

