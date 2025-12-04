अकोला

Deulgav Raja Accident : दोन वेगवेगळ्या अपघातात तीन जण ठार

दोन दिवसांत झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Accident

Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देऊळगाव राजा - धोत्रा नंदई व टाकरखेड भागिले परिसरात दोन दिवसांत झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. दुचाकी रस्त्याच्या कडेला उतरल्याने झालेल्या अपघातात दोन जण जागीच ठार झाले, तर दुसऱ्या घटनेत कारच्या धडकेत एक पादचारी मरण पावला. या दोन्ही घटना ता. १ व २ डिसेंबर रोजी घडल्या.

Loading content, please wait...
accident
death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com