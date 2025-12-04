Deulgav Raja Accident : दोन वेगवेगळ्या अपघातात तीन जण ठार

देऊळगाव राजा - धोत्रा नंदई व टाकरखेड भागिले परिसरात दोन दिवसांत झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. दुचाकी रस्त्याच्या कडेला उतरल्याने झालेल्या अपघातात दोन जण जागीच ठार झाले, तर दुसऱ्या घटनेत कारच्या धडकेत एक पादचारी मरण पावला. या दोन्ही घटना ता. १ व २ डिसेंबर रोजी घडल्या. .पहिल्या घटनेत पादचाऱ्यास कारने धडक दिल्याने त्याचा उपचारादरम्यान रुग्णालयात मृत्यू झाला. ही घटना ता. १ डिसेंबर रोजी सायंकाळी टाकरखेड भागिले शिवारात घडली. ज्ञानेश्वर प्रकाश भागिले यांना एमएच-२०-जीसी-९६५४ क्रमांकाच्या कारने यात धडक दिली होती..दुसरी घटना ता. २ डिसेंबर रोजी घडली. यात दुचाकी रस्त्याच्या कडेला उतरल्याने अपघात होऊन दोन जण ठार झाले. टाकरखेड भागिले शिवारात ही घटना घडली. अपघातामध्ये तुळशीराम पैठणे (वय-४०) व संपत बनसोडे (वय-४८) या दोघा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.अचानक घडलेल्या या दुर्घटनेने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.