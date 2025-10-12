Gram Panchayat Office: तीन ग्रामपंचायतीला मिळणार स्वतंत्र इमारत; ६५ लाखांचा निधी मंजूर; आ. डहाकेंच्या पाठपुराव्याची फलश्रुती

कारंजा : ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या स्वतंत्र व सुसज्ज कार्यालयीन इमारतीची सुविधा मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ता. १० ऑक्टोबर रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, कारंजा तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायतींना बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना अंतर्गत स्वतःचे कार्यालय बांधण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे. .कारंजा तालुक्यातील मुरंबी, खेर्डा (खु.) आणि धनज (खु.) या गावांचा समावेश आहे. यातील ग्रामपंचायतीस त्यांच्या लोकसंख्या व गरजेनुसार २० ते २५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यासाठी कारंजा मानोरा मतदार संघाच्या आमदार सईताई प्रकाशदादा डहाके यांनी पाठपुरावा केला. त्याची ही फलश्रुती आहे..या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना प्रशासनिक कामकाजासाठी स्थायी व सुसज्ज इमारत उपलब्ध होणार असून, नागरिकांना स्थानिक शासनसेवा अधिक सुलभतेने मिळणार आहेत. प्रस्तावित ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामामध्ये प्रकाशयोजना, वायुवीजन, पाणी व उर्जा बचतीवर भर देण्यात यावा. पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्याचा वापर बंधनकारक असेल..मंजुरी मिळाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक राहील. कामाची त्रैमासिक प्रगती अहवाल जिल्हा परिषदेने शासनास नियमित पाठवावा. ग्रामपंचायतींनी स्वतःच्या मालकीच्या जागेवरच इमारत बांधावी. त्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव, लोकसंख्येप्रमाणे बांधकामाचा अंदाजपत्रक व इतर आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा परिषदेकडे सादर करावीत. सर्व बांधकामे शासनाच्या विद्यमान बांधकाम नियम व तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जातील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे..इमारती पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज, लोकवर्गणी बैठक, विकास आराखडा नियोजन आणि विविध योजना अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होईल. या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी ग्रामीण प्रशासनाला बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ग्रामपंचायतींना आतापर्यंत भाड्याच्या किंवा तात्पुरत्या इमारतींमध्ये कार्यालय चालवावे लागत होते. आता स्वतःच्या सुसज्ज इमारतीतून कामकाज सुरू झाल्याने शासन-जनता संवाद अधिक सुकर होईल..मतदारसंघात अनेक ग्रामपंचायतीना हक्काची इमारत नाही. ग्रामपंचायत लोकशाहीचा पहिला पाया आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी तत्काळ निधी उपलब्ध करून दिला आहे.- सईताई डहाके, आमदार, कारंजा..Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना ही महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासाठी प्रशासनिक सक्षमीकरणाचे एक सक्षम उदाहरण ठरत आहे. आधुनिक सुविधा, पर्यावरणपूरक डिझाईन आणि टिकाऊ बांधकाम या माध्यमातून ग्रामपंचायतींच्या विकासाचा पाया अधिक मजबूत होणार आहे. - संगिता बाबुराव चौधरी, सरपंचा, मुरंबी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.