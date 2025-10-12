अकोला

Gram Panchayat Office: तीन ग्रामपंचायतीला मिळणार स्वतंत्र इमारत; ६५ लाखांचा निधी मंजूर; आ. डहाकेंच्या पाठपुराव्याची फलश्रुती

Rural Development: कारंजा तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र व सुसज्ज कार्यालयीन इमारत मिळणार असून ६५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. या इमारतींमुळे प्रशासनिक कामकाज पारदर्शक व परिणामकारक होईल, नागरिकांना सेवा अधिक सुलभ मिळतील.
कारंजा : ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या स्वतंत्र व सुसज्ज कार्यालयीन इमारतीची सुविधा मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ता. १० ऑक्टोबर रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, कारंजा तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायतींना बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना अंतर्गत स्वतःचे कार्यालय बांधण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे.

