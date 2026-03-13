अकोला
Truck Eicher Accident : भरधाव ट्रकची आशरला पाठीमागून धडक; भिषण अपघातात दोघांचा मृत्यू, ८ शेळ्या दगावल्या
मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावर वरखेड खुर्द फाट्याजवळ एका भरधाव ट्रकने आयशर वाहनाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली.
खामगाव - मुंबई - कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावर वरखेड खुर्द फाट्याजवळ शुक्रवार ता. १३ मार्च रोजी पहाटेच्या सुमारास एका भरधाव ट्रकने आयशर वाहनाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात ट्रक मधील दोघांचा मृत्यू झाला असून आयशरमधील ८ शेळ्यांचाही अंत झाला आहे. याप्रकरणी खामगाव शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.