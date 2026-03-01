Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक!

-योगेश फरपटअकोला: तेल्हारा शहराजवळील शेरी फाट्यावर झालेल्या भीषण अपघातात माळेगाव येथील तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे माळेगाव परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...प्राथमिक माहितीनुसार, तीनही मुले दुचाकीवरून जात असताना त्यांच्या वाहनाला समोरून येणाऱ्या आयशर वाहनाने जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की दुचाकीचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. अपघातात दर्शन रामेश्वर वैष्णव (वय अंदाजे १६ वर्ष) आणि साई रामेश्वर वैष्णव (वय अंदाजे १२ वर्ष) या सख्ख्या भावांचा जागीच मृत्यू झाला. तिसरा मुलगा गणेश दीपक आपुरकर (वय अंदाजे १६ वर्ष) गंभीर जखमी झाला होता..स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमी गणेशला उपचारासाठी तेल्हारा ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्याची व्यवस्था केली. मात्र, रुग्णालयात नेत असतानाच त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने उपस्थित नागरिकांना मोठा धक्का बसला.अपघाताची माहिती मिळताच तेल्हारा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. संबंधित आयशर वाहन ताब्यात घेऊन ते पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले आहे. घटनेचा पंचनामा करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. तिन्ही मुलांचे शवविच्छेदन तेल्हारा ग्रामीण रुग्णालयात करण्यात आले आहे..दर्शन आणि साई हे दोघे सख्खे भाऊ असल्याची माहिती समोर आली असून त्यांच्या निधनामुळे वैष्णव कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. गणेश आपुरकर याच्या निधनामुळे त्याच्या कुटुंबीयांवरही शोककळा पसरली आहे. तिन्ही मुलांच्या अकाली जाण्याने माळेगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून अनेकांनी कुटुंबीयांना सांत्वन दिले आहे..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.दरम्यान, अपघात नेमका कशामुळे झाला, वाहनाचा वेग किती होता, चालकाची चूक होती का, याबाबत पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. संबंधित वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून रस्ते सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.