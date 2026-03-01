अकोला

Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक!

Maharashtra Road Tragedy: Three Minors Killed in Telhara Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-योगेश फरपट

अकोला: तेल्हारा शहराजवळील शेरी फाट्यावर झालेल्या भीषण अपघातात माळेगाव येथील तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे माळेगाव परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Akola
accident
minor
accident death
accident case

