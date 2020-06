शौचालय उपसताना गुदमरून मजुराचा मृत्यू दोन जण गंभीर

चतारी (जि.अकोला) : पातुर तालुक्यातील चान्नी पोलीस स्टेशन अंतर्गत खेट्री येथील २८ वर्षीय मजुराचा शौचालय उपसताना गुदमरून मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता.८) सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तर दोघांना अकोल्याच्या सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले आहे. मो.आरीफ अब्दुल कलाम (२८) असे मृतकाचे नाव आहे. तसेच दोन जण गंभीर जखमी झाले असून, दोघांना उपचारासाठी सर्वोपचार रुग्णालय अकोला येथे हलविण्यात आले आहे.मो. आरीफ व शेख हकीम (५०) हे दोघे जण दोन दिवसांपासून चतारी येथे ज्ञानदेव मोतीराम डियूरे यांच्या घरी १२ ते १५ फूट असलेला जुने शौचालय उपसण्याचा काम करीत होते. याच क्रमात सोमवारी (ता.८) शौचालय उपसण्याचा काम करत असताना, शेख हकीम ५० याची अचानक प्रकृती बिघडल्याने त्याला वाचविण्यासाठी मो.आरिफ हे खाली उतरला परंतु तेच गुदमरून गंभीर झाले. अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा गंभीर झालेले दोघांना वाचविण्यासाठी गणेश ज्ञानदेव डियूरे (२५) यांनी प्रयत्न केला, परंतु गणेश डियूरे यांचीही प्रकृती बिघडली. त्यांच्या नातेवाईकांनी तिघांना उपचारासाठी सर्वोपचार रुग्णालय अकोला येथे दाखल करण्यात आले. परंतु मो.आरिफ याला तेथील डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. तसेच दोघे जण गंभीर असून, त्यांच्यावर सध्या सर्वोपचार रुग्णालय अकोला येथे उपचार सुरू आहे. मृतक मो.आरीफ याच्या मृतदेहाचा उत्तरीय तपासणी करून त्याच्यावर खेट्री येथे सायंकाळी ८ वाजता अंतिम संस्कार करण्यात आले आहे. मृतकाच्या पश्चात लहान दोन मुली एक मुलगा आई वडील भाऊ बहीण असा आप्त परिवार आहे. याप्रकरणी चान्नी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

