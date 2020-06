कोरोनामुळे आणखी दोन महिलांचा मृत्यू

अकोला ः अकोल्यात रुग्णसंख्या आता हजाराच्या जवळपास जाऊन पोहचली आहे. अशातच शनिवारी (ता.13) महिलांचा मृत्यू झाला असून, तर आणखी नव्या पाच रुग्‍णांची भर पडली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार रुग्णालय यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, अकोल्यात शनिवारी सकाळी एकुण 67 अहवाल प्राप्त झाले. यामध्ये पाच जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. तर उर्वरीत अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. शनिवारी सकाळी प्राप्त अहवालात पाच जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यात एक महिला असून पाच पुरुष आहेत. ते रजपुतपुरा, बेलोदे लेआऊट हिंगणारोड, गायत्रीनगर कौलखेडा, हरिहरपेठ व बाळापूर येथील रहिवासी आहेत. दोन महिलांचा मृत्यू

दरम्यान शनिवारी दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. दोन्ही मयत महिला असून, त्यातील एक 52 वर्षीय महिला आहे. ही महिला अकोट फैल येथील रहिवासी असून 10 जून रोजी दाखल झाली होती. तिचा 12 जून रोजी रात्री उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला. तर अन्य महिला ही 80 वर्षीय महिला असून, ही महिला देशपांडे प्लॉट जुनेशहर येथील रहिवासी आहे. ही महिला 8 जून रोजी दाखल झाली होती. आज सकाळी तिचा मृत्यू झाला. आता सद्यस्थिती

एकूण पॉझिटिव्ह अहवाल-978

मयत-46(45+1)

डिस्चार्ज-606

दाखल रुग्ण (ॲक्टिव्ह पॉझिटिव्ह)-326

