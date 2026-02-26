अकोला

Motala News : विनापरवानगी महापुरुषांचा पुतळा बसवला; अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल

सकाळ वृत्तसेवा
मोताळा - तालुक्यातील तालखेड येथे ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या जागेत अज्ञात व्यक्तींनी अनधिकृतपणे विनापरवानगी महापुरुषांचा पुतळा बसविला. या प्रकरणी बोराखेडी पोलिसांनी अज्ञाताविरुद्ध गुरुवारी (ता. २६) गुन्हा दाखल केला आहे.

