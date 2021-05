जैविक खतांचा वापर करत शेतकऱ्याने घेतले एकरी १८ क्विंटल भुईमुगाचे उत्पन्न

मालेगाव (जि.वाशीम) ः सुदीच्या विनोद भोयर यांनी एकरी १८ क्विंटल भुईमुगाचे उत्पन्न मिळविले आहे. त्यांनी यावर्षी सात एकरामध्ये भुईमुगाची groundnut लागवड केली. Using organic fertilizers, the farmer got 18 quintals of groundnut per acre

गावतालावातील पाणी आणून ठिबकसिंचनाने पिकाला दिले. रासायनिक खतासोबत जैविक खतांचा वापर त्यांनी केला. एकरी ३५ हजार रुपये त्यांना खर्च आला. त्यांना एकरी होणाऱ्या भुईमुगाच्या १८ क्विंटल उत्पनापासून त्यांना ८० हजार मिळणार आहेत. एकरी ४५ हजार नफा त्यांना मिळणार आहे. सात एकरामध्ये त्यांना तीन लाख १५ हजार रुपये नफा मिळणार आहे. त्यांची हलक्या प्रतिची जमीन आहे.

त्यामध्ये ते पीक व्यवस्थापन करून चांगले उत्पादन काढतात. उन्हाळी पिकांना रोही, रानडुक्कर आदी जंगली प्राण्यांचा त्रास होतो. त्यावर मात करण्यासाठी त्यांनी झटका मशीनचा उपयोग करतात. विनोद भोयर यांनी शेतकरी व शेती तज्ज्ञांचे व्हॉट्सॲपचे ग्रुप तयार केले. त्याद्वारे ते कृषी संबंधी समस्या व त्याचे निराकरण करतात. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचे मार्गदर्शन मिळत आहे.

शेतकऱ्यांनी परंपरागत पिके सोडून देऊन फळबाग व जादा उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड करावी. खत व पाणी व्यवस्थापन करावे. पिकांना ठिबक व तुषार सिंचनाने पाणी द्यावे.

- विनोद भोयर, शेतकरी

संपादन - विवेक मेतकर

