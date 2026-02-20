Akola Accident: हिवरखेड-तेल्हारा रोडवर भीषण अपघात; एक भाऊ ठार, दुसरा गंभीर जखमी

हिवरखेड : हिवरखेड-तेल्हारा रोडवर कार आणि दुचाकीच्या भीषण अपघातात एक भाऊ ठार तर, दुसरा गंभीर जखमी झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे..फिर्यादी प्रमोद परशराम राऊत यांनी हिवरखेड पोलिस स्टेशनला रिपोर्ट दिला की, त्यांची मोटरसायकल क्रमांक एम एच ३० बी एल ७१०१ असून, तळेगाव येथे सोमेश्वर यात्रा यात्रा असल्याने दि.१७ फेब्रुवारी रोजी रात्री अंदाजे आठ वाजताच्या सुमारास फिर्यादी प्रमोद राऊत यांचे भाऊ मोहन परशराम राऊत यांचेसह त्यांचा मुलगा सोहम मोहन राऊत (वय १५), हर्षल प्रमोद राऊत (वय १७) हे तिघे मोटरसायकलने तळेगाव यात्रेत दर्शनासाठी जात असताना रात्री अंदाजे साडे आठ वाजताच्या सुमारास रामकृष्ण दातीर हे त्यांच्या घरी आले..त्यांनी सांगितले की, तेल्हारा रोडवर रेल्वे स्टेशनचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी तुमच्या मुलाचा व पुतण्याचा अपघात झाला आहे. त्यावेळी फिर्यादी व त्यांचे सहकारी मोहन ढगे तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले तेथे गर्दी जमलेली दिसली. त्यावेळी मोहन राऊत यांनी फिर्यादीला सांगितले की, हर्षल व सोहम हे दोघे भाऊ मोटरसायकल जवळ उभे होते..त्याचवेळी तेल्हारा रोडने हिवरखेडकडे येणाऱ्या चारचाकी कार क्रमांक एम एच ०१ बी.बी. १८७८ च्या चालकाने त्याच्या वाहनाने हर्षल व सोहम यांना धडक देऊन गंभीर जखमी केले. नंतर फिर्यादीने लोकांच्या मदतीने हर्षल आणि सोहम यांना ॲम्बुलन्स मध्ये टाकून अकोला येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचाराकरिता नेले असता डॉक्टरांनी हर्षल याला मृत घोषित केले..Uruli Kanchan Accident : उरुळी कांचनला स्कॉर्पिओ गाडीवरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू, तीन जण जखमी.सोहम हा गंभीर जखमी असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहे. फिर्यादीवरून हिवरखेड पोलिसांनी अपघात ग्रस्त दुचाकी व कार ही दोन्ही वाहने पोलिस स्टेशनला जप्त केली असून, पुढील तपास ठाणेदार गजानन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिवरखेड पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.