Akola Accident: हिवरखेड-तेल्हारा रोडवर भीषण अपघात; एक भाऊ ठार, दुसरा गंभीर जखमी

Fatal Accident on Hivarkhed-Telhara Road: हिवरखेड-तेल्हारा रोडवर कार आणि दुचाकीच्या भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू तर दुसरा गंभीर जखमी. अकोला येथे उपचार सुरू; पोलिसांनी दोन्ही वाहने जप्त करून तपास सुरू केला.
सकाळ वृत्तसेवा
हिवरखेड : हिवरखेड-तेल्हारा रोडवर कार आणि दुचाकीच्या भीषण अपघातात एक भाऊ ठार तर, दुसरा गंभीर जखमी झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.

