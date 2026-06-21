Akola: विदर्भात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; आज 'ऑरेंज अलर्ट', ९ जिल्ह्यात तीव्र झळा

अकोला: मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा असतानाच अकोल्यासह संपूर्ण विदर्भाला उष्णतेच्या तीव्र झळा बसत आहेत. भारतीय हवामान विभागाने रविवारी (ता. २१ जून) अकोल्यासह विदर्भातील नऊ जिल्ह्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. वाढते तापमान आणि उष्ण वारे यामुळे नागरिकांना दुपारच्या काळात विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..गेल्या २४ तासांत विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस झाला. मात्र, या पावसाचा उष्णतेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. उलट हवेत वाढलेल्या अकोल्यासह विदर्भातील नागरिकांना दिवसभर कडक उन्हाचा सामना करावा लागत आहे. आर्द्रतेमुळे उकाडा अधिक असह्य झाला आहे. कमाल तापमान ३८.८ ते ४२.१ अंश सेल्सिअस दरम्यान नोंदविण्यात आले असून ते सरासरीपेक्षा लक्षणीय अधिक आहे. त्यामुळे अकोल्यासह विदर्भातील नागरिकांना दिवसभर कडक उन्हाचा सामना करावा लागत आहे..Nandurbar: कुशीत नवजात लेक, तर समोर मुलाचा मृतदेह; काही तासाताच आनंद हिरावला, नियतीचा क्रूर खेळ.दरम्यान, शुक्रवारी विदर्भातील सर्वाधिक ४२.१ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान ब्रह्मपुरी येथे नोंदविण्यात आले. त्यापाठोपाठ वर्धा येथे ४१.७, नागपूर ४१.६ तर अकोला येथे ४१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. किमान तापमानही २०.५ ते ३० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहिल्याने रात्रीचाही उकाडा कमी झालेला नाही. वर्धा आणि यवतमाळ येथे 'उष्ण रात्र' स्थितीची नोंद झाली आहे..Omraje Nimbalkar यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न! ऑपरेशन टायगर फेल करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंची रात्रीत एक मोठी चाल.नऊ जिल्ह्यांना इशाराभारतीय हवामान विभागाने अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशीम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता वर्तविली आहे. विशेषतः दुपारच्या वेळेत तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी अनावश्यक बाहेर पडणे टाळावे, असा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.