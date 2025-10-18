Akola News: हरियानाच्या गोलंदाजांचा गोंधळ – फैज आणि बिष्टने खेळवला शतकांचा फटाकाहरियाना हवालदिल

अकोला: वेदांत दिघाडेपाठोपाठ कर्णधार महंमद फैज व वरुण बिष्टने झळकाविलेल्या शतकांच्या जोरावर विदर्भाने २३ वर्षांखालील मुलांच्या कर्नल सी. के. नायडू करंडक क्रिकेट स्पर्धेत पहिल्या डावात सर्वबाद ५३६ अशी विशाल धावसंख्या उभारली. या धावसंख्येला सामोरे जाताना हरियानाची ४ बाद ८० अशी नाजूक स्थिती आहे. .विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडियमवर सुरू असलेल्या चारदिवसीय सामन्यात ३ बाद २५३ वरून विदर्भाने अपेक्षेप्रमाणे पहिल्या डावात मोठी धावसंख्या उभारली. शतकवीर फैजने ११ चौकारांसह २०९ चेंडूत ११ चौकारासह १४३ धावा केल्या. .IND vs WI, 2nd Test: वेस्ट इंडिजचं कौतुक करायला हवं... फॉलोऑननंतरही भारतासमोर उभं केलं आव्हान; शुभमन गिलच्या संघाच्या टप्प्यात विजय.तर वरुणने १६ चौकार व एका षटकारासह १५० चेंडूंत १२१ धावा काढल्या. दोघांनी पाचव्या गड्यासाठी २०१ धावा जोडल्या. याशिवाय संस्कार चावटेने ३३ व गौरव फारदेने १९ धावांचे योगदान दिले..हरियानाकडून राहुल राठीने सर्वाधिक चार गडी बाद केले. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा हरियानाची ४ बाद ८० अशी स्थिती होती. हितेश बोरा २१ व दिनेश बाना १९ धावांवर नाबाद आहेत. विदर्भाकडून गौरव फारदेने दोन गडी बाद केले..IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिल १२९ धावांवर नाबाद, तरीही टीम इंडियाने डाव घोषित केला! यशस्वी जैस्वालचे द्विशतक हुकल्याची सल....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.