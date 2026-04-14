Akola News: वारखेड शिवारात वाघाचा आतंक कायम;पुन्हा एक गाय व गोऱ्याची केली शिकार; वाघाला जेरबंद करणार कधी?

हिवरखेड: जिल्ह्यातील हिवरखेड नजीकच्या वारखेड येथील शेतकरी सुभाष म्हसाये यांच्या शेतात सोमवारी (ता.१३) पहाटे पट्टेदार वाघाने पुन्हा आतंक माजवून दोन पाळीव प्राण्यांची शिकार केली. ज्यामध्ये एक गाय व एक गोरा यांचा समावेश आहे. दोन्ही पाळीव जनावरे शेतकरी सुभाष म्हसाये यांच्या मालकीची होती..दोन जनावरांच्या मृत्यूमुळे त्यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. घटनेची माहिती वन विभागाला मिळताच पंचनामा करण्यासाठी वनविभागाचे पथक पोहोचले. वनविभागाने पंचनामा केला. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आणि घटनास्थळावरील पंजाचे निशाण हे वाघाचेच असल्याचे वनविभागाच्या पथकाने मान्य केले. मात्र, वाघाला पकडण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. दिवसाढवळ्या हा सर्व प्रकार पाहून शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली..विधान परिषदेत गाजला होता वाघाचा मुद्दायापूर्वी वाघाचा हल्ला झाला त्यावेळी शेतकऱ्यांनी व सौंदळ्याचे माजी सरपंच तथा प्रशासक विनोद मिरगे यांनी फोनद्वारे वाघाच्या दहशतीचा मुद्दा विधान परिषद आमदार अमोल मिटकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर आमदार अमोल मिटकरी यांनी तत्काळ पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन द्वारे हा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. मात्र, महिना होत आला आणि वाघाचा आतंक पुन्हा सुरू झाल्यावरही वाघाला जेरबंद करण्याची परवानगी अजूनपर्यंत वरिष्ठांकडून मिळालेली नाही. त्यामुळे वाघाने एखाद्या माणसाचा जीव घेण्याची वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी वाट पाहत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.."महिनाभरात वाघाने इतक्या शिकारी केल्या असून, अजूनही आतंक सुरूच आहे. वाघाच्या दहशतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड भय व्याप्त आहे. वाघाला पकडण्यासाठी वनविभाग नरबळीची प्रतीक्षा करत असल्याचे दिसत आहे. वन विभागाने तत्काळ वाघाला पकडून सुरक्षित स्थळी हलवावे. पशुधन व पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी."- सुभाष हरिश्चंद्र म्हसाये, पीडित शेतकरी, वारखेड."वाघाने दोन शिकार केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पंचनामा करण्यात आला असून, ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांची गस्त लावण्यात आली आहे. वाघाची ओळख पटविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वाघाला रेस्क्यू करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही."- गणेश टेकाडे, सहाय्यक वन संरक्षक, वन्यजीव विभाग, अकोट.