Washim News: महामार्गांवरील वृक्षतोडीला थांबवा; शहरातील नागरिकांची न्यायालयात धाव; शंभर वर्ष जुन्या वृक्षावार घाला

वाशीम: शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गचे रुंदीकरण करताना या रस्त्यावरील इंग्रजकालीन वृक्ष कापले जाणार नाहीत हे प्रशासनाचे आश्वासन फोल ठरून महामार्गांवरील वृक्षाची कत्तल सुरू आहे. याला पायबंद घालण्यासाठी वृक्षप्रेमी नागरिक पुढे आले आहेत. या संदर्भात आता सागर कोकास यांनी शुक्रवारी (ता. २७) येथील वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात वृक्षतोडीला मनाई करावी, असा अर्ज दाखल केला आहे..नगरपरिषद, वाशीम यांच्या हद्दीतून १६१ क्रमांकाचा राष्ट्रीय राजमार्ग जातो. या मार्गाचे बांधकाम सुरू आहे. या रस्त्याला मंजुरात मिळाली तेव्हा प्रशासनाने मुख्य मार्ग व मार्गालगत असलेल्या झाडांना कोणताही धक्का न लावता झाडाच्या बाजूने सर्व्हिस रोड बांधला जाणार असे आश्वासन दिले होते. आता मुख्य महामार्ग तयार होऊन वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे..संबंधित कंत्राटदाराने आता सर्व्हिस रोडचे बांधकाम करताना अनेक ठिकाणचे कडू लिंबाचे जुने वृक्ष तोडण्याचा सपाटा लावला आहे. वाशीम नगरपालिकेने ता. १३ जानेवारीपर्यंत झाडे तोडण्यावर आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन केल्यानंतर अनेक वृक्ष प्रेमींनी आक्षेप नोंदविले होते. मात्र, या आक्षेपाचे कोणतेही उत्तर न देता आता रस्त्यावरील वृक्ष तोडले जात आहेत. प्रशासन बधत नसल्याने शहरातील वृक्ष प्रेमीच्या वतीने सागर कोकास यांनी येथील दिवाणी न्यायालयात मनाई हुकूम मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला आहे..जनभावना तीव्रराष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ हा वाशीम शहरातून जातो. या रस्त्यावर लालमाती उड्डाण पुलापासून हिंगोली उड्डाण पुलापर्यंत १०० वर्ष जुनी कडू लिंबाची मोठी झाडे आहेत. त्यामुळे या महामार्गवर उन्हाळ्यात कायम सावली असते. पावसाळ्यात याच झाडाचा आसरा पादचारी घेतात. शहराच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही झाडे प्राणवायूचा मोठा स्रोत असल्याने रस्त्याला मंजुरात मिळाल्यानंतर हजारो नागरिकांनी या रस्त्यावरील वृक्ष वाचविण्यासाठी प्रशासनाला साकडे घातले. मात्र वृक्ष वाचविले जातील असे आश्वासन देऊनही कंत्राटदारकडून हिरव्यागर वृक्षाची कत्तल केली जात असल्याने नागरिकांनी आता न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे..नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन केवळ दिशाभूलजिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाचे बांधकाम झाले. वाशीम ते कारंजा महामार्गांवरील हजारो झाडे अशीच तोडली गेली. नंतर रस्त्याच्या कडेला नवीन झाडे लावण्याचा फंडा सपशेल अपयशी ठरला आहे. पाच वर्षात या महामार्गवर दोन फूट सावली देणारे एकही झाड उभे झाले नसल्याचे वास्तव आहे.हे आहेत प्रतिवादीमनाई हुकूम मिळविण्यासाठी सागर कोकास यांनी दाखल केलेल्या अर्जानुसार वाशीम नगरपरिषद, उपविभागीय अधिकारी, वाशीम, राष्ट्रीय राज्य महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग वाशीम, जिल्हाधिकारी वाशीम, विभागीय वनपरिक्षेत्र अधिकारी व राज्य पर्यावरण विभागाच्या सचिवाना यामध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे.