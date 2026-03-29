अकोला

Washim News: महामार्गांवरील वृक्षतोडीला थांबवा; शहरातील नागरिकांची न्यायालयात धाव; शंभर वर्ष जुन्या वृक्षावार घाला

Historic Trees at Risk Due to Road Expansion: सागर कोकास यांनी दिवाणी न्यायालयात वृक्षतोडीवर मनाई हुकूम मिळावा, असा अर्ज दाखल केला. शहरेत नागरिकांचा आवाज, पर्यावरण रक्षणासाठी निर्णायक पाऊल.
वाशीम: शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गचे रुंदीकरण करताना या रस्त्यावरील इंग्रजकालीन वृक्ष कापले जाणार नाहीत हे प्रशासनाचे आश्वासन फोल ठरून महामार्गांवरील वृक्षाची कत्तल सुरू आहे. याला पायबंद घालण्यासाठी वृक्षप्रेमी नागरिक पुढे आले आहेत. या संदर्भात आता सागर कोकास यांनी शुक्रवारी (ता. २७) येथील वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात वृक्षतोडीला मनाई करावी, असा अर्ज दाखल केला आहे.

