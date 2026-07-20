Akola: ‘तो’ मी नव्हेच, व्हिडिओ ‘एआय’ निर्मित; चांदीच्या पादुका चोरणाऱ्या संशयिताचा पोलिसांसमोर अजब दावा; वझेगाव येथील रामचंद्र महाराज संस्थानातील चोरी

बाळापूर: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हेगार स्वतःचा बचाव कसा करू शकतात, याचा एक धक्कादायक प्रकार उरळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत समोर आला आहे. वझेगाव येथील रामचंद्र महाराज संस्थानातील चांदीच्या चरण पादुका चोरीच्या प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या संशयिताने, ‘सीसीटीव्ही फुटेजमधील ‘ती’ व्यक्ती मी नसून, ‘तो’ व्हिडिओ ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवला आहे, असा अजब आणि चक्रावून टाकणारा दावा केला आहे..प्राप्त माहितीनुसार, मंदिरातील चोरीची ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. फुटेजमध्ये एक चोर चेहऱ्याला गमछा बांधून मंदिरात प्रवेश करतो. सुरुवातीला तो चांदीच्या चरण पादुकांना हात लावतो आणि पुन्हा पायऱ्यांपर्यंत मागे जातो. मात्र, काही वेळातच तो परत गाभाऱ्यात येतो आणि चोरी करण्यापूर्वी चक्क चरण पादुकांसमोर हात जोडून देवाची माफी मागतो व पाया पडतो..त्यानंतर अत्यंत शिताफीने चांदीच्या पादुका आपल्या पॅन्टमध्ये लपवून तो दुचाकीवरून पसार होतो. संशयित आरोपीचे नाव सचिन सोळंके (रा. चांदूर) असे असून, तो वझेगाव येथे त्याच्या मामाच्या गावाला आला होता. चोरीच्या १० दिवसांपूर्वी त्याने मंदिरात येऊन परिसराची पूर्ण ‘रेकी’ केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कोणीही नसताना त्याने ही चोरी केली आणि फरार झाला..Akola: पेरणी झाली... पण पाऊस नाही; पावसाअभावी पिके करपण्याची भीती.गुन्हा दाखल करण्याची ग्रामस्थांची मागणीया अजब चोरीमुळे वझेगाव परिसरातील भाविकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. वझेगावचे सरपंच राजू पाटील यांनी या प्रकरणी उरळ पोलिसात अधिकृत तक्रार दिली आहे. ग्रामीण भागातील मंदिरे आता चोरांच्या रडारवर आल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आता पोलिस या ‘एआय’च्या दाव्याचा पर्दाफाश कसा करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Premium|Shivaji Maharaj Agra Visit : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्र्याला जाण्याचा धोकादायक निर्णय का स्वीकारला?."आरोपीला आम्ही ताब्यात घेतले असून, त्याची कसून चौकशी सुरू आहे. त्याने चोरी केल्याची कबुली अद्याप दिलेली नाही, उलट सीसीटीव्ही फुटेज हे ‘एआय’ तंत्रज्ञानाने बनवलेले असून, ते खोटे असल्याचा अजब पवित्रा त्याने घेतला आहे. अद्याप मुद्देमाल हस्तगत झालेला नसून, त्याचा तपास सुरू आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, कायदेशीर कारवाई केली जाईल."- जनार्दन खंडेराव, ठाणेदार, उरळ पोलिस स्टेशन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.