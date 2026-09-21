अकोला

Western Vidarbha Crop Damage : पावसाच्या खंडाने पिके संकटात शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची ग्वाही; मुदतपूर्व पीक पाहणी पूर्ण करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे निर्देश

Dattatray Bharne Assures Relief for Affected Farmers : कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची ग्वाही देत मुदतपूर्व पीक पाहणी आणि पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
Western Vidarbha Crop Damage

Western Vidarbha Crop Damage

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला : पावसातील खंडामुळे पश्चिम विदर्भातील खरीप पिकांना मोठा फटका बसला असून, शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत केली जाईल, अशी ग्वाही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी रविवारी (ता. २०) अकोल्यात दिली.

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