Akola News : शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवायचा कुणावर? महाबीज बियाण्याच्या २५५ तक्रारी; १३४ तक्रारींमध्ये तथ्य!

अकोला - गुणवत्तापूर्ण आणि विश्वासाचे प्रमाण सांगूण शेतकऱ्यांना बियाणे विक्री करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, महाबीजद्वारे शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांवर आक्षेप घेत जिल्हाभरातून २५५ तक्रारी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे नोंदविल्या आहेत. त्यापैकी १३४ तक्रारी तालुका स्तरीय समितींद्वारे दिलेल्या अहवालानुसार सदोष आढळल्या असून, १२१ ठिकाणी दुबार पेरणी आढळ्याने शहानिशा होऊ शकली नसल्याचे कृषी विभागाद्वारे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कृषी विभागाकडून या सर्व तक्रारींची चौकशी सुद्धा सध्या सुरू असल्याचे समजते..आधिच मॉन्सूनचे उशिरा आगमण आणि त्यामुळे लांबलेल्या पेरण्या यामुळे खरीप हंगामावर मोठा परिणाम झाला. त्यानंतर शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसला तो पेरलेली बियाणे उगवलीच नसल्याने. विविध नामांकित व नवीन उदयास आलेल्या बियाणे उत्पादक कंपनांनी उपलब्ध करून दिलेल्या सोयाबीन बियाण्यांपैकी मोठ्या प्रमाणात बियाण्याची उगवणक्षमता निकृष्ट आढळून आल्याने हजारो हेक्टरवर पेरणी केलेले बियाणे उगवलेच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा महागडी बियाणे, खते खरेदीसाठी आणि दुबार पेरणीसाठी खर्च करावा लागला. शिवाय पेरण्या पुन्हा लांबून पाण्याचा तान बसला आणि दुबार पेरणीतून उगवलेल्या पिकाची गुणवत्ता ढासळल्याचे दिसून आले..यावर्षी जिल्ह्याभरातून निकृष्ट बियाण्यांसदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्या. दि.१४ ऑगस्ट रोजी प्राप्त तपासणी अहवालानुसार कृषी विभागाकडे जिल्हाभरातून १० हजार ४८५ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ९९९४ तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आले होते आणि त्याअनुषंगाने १५ हजार ५६० हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झाल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालातून दिसून आले..या सर्व प्रकरणामध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब आणि शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला तडा जाणारी बाब म्हणजे, विश्वासाचे बियाणे म्हणून सांगितल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या (महाबीज) सोयाबीन बियाण्यांबाबतही शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचा ओघ प्रचंड दिसून आला. कृषी विभागाकडे प्राप्त एकूण तक्रारींमध्ये २५५ तक्रारी या महाबीजचे सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या असल्याचे आणि त्यापैकी १३४ तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून येऊन २३४ हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झाल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली..फक्त मार्केटिंगवर भर!महाबीजची स्वतःची बियाणे गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा तसेच बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणा असतानाही १३४ तक्रारी सदोष आढळणे म्हणजे, महाबीजकडून केवळ मार्केटिंगवर भर देऊन नफाखोरी करणे एवढाच उद्देश असल्याची टीका शेतकऱ्यांमधून होत आहे.निकृष्ट आणि बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ओसवाल, रवी, बूस्टर आदी कंपन्यांच्या बियाण्यांबाबत तक्रारी आल्यानंतर आम्ही हा गंभीर प्रश्न शासन आणि कृषी विभागासमोर सातत्याने लावून धरला. आमच्या पाठपुराव्यानंतर कृषी विभागाने चौकशी केली आणि एका कंपनीवर जिल्ह्यात बंदी घालण्यात आली. मात्र, एवढ्यावर हा विषय थांबणार नाही. महाबीजसारख्या शासनाच्या कंपनीच्या बियाण्यांबाबतही निकृष्ट दर्जाच्या तक्रारी येत असतील, तर त्याचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे. कृषी विभागाकडे अडीचशेहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी १३४ तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या कष्टाची आणि त्यांच्या नुकसानीची कोणत्याही परिस्थितीत उपेक्षा होऊ देणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय आणि त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळवून देण्यासाठी शासनाला जाब विचारत राहू. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.- हरिश पिंपळे, आमदार, मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघ.सोयाबीन बियाणे न उगवल्याबाबतच्या ज्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या याबाबतची वस्तूस्थितीदर्शक अहवाल कृषी आयुक्तालयाला सादर केलेला आहे. संचालक निविष्ठा गुणनियंत्रण कृषी आयुक्तालय पुणे यांच्या स्तरावरून पुढील कार्यवाही सुरू आहे.- डॉ. तुषार जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अकोलाआम्ही चार-चार वेळा बियाण्याच्या चाचण्या घेऊन बियाणे उपलब्ध करून दिले. आमचे बियाणे गुणवत्तापूर्णच आहे. सुरुवातीला मॉइश्चरायजर कमी असतानाही पेरण्या झाल्या त्यामुळे बियाणे उगवले नसू शकते, शिवाय नंतर २६, २७, २८ तारखेला मुसळधार पाऊस पडल्याने बियाणे धापले गेले असल्याचाही बयाणे उगवण्यावर परिणाम झाला असू शकतो. २५५ पंचनाम्यांचे ॲनालेसीस आम्ही करत आहोत.- गजानन देशमुख, विभागीय व्यवस्थापक, महाबीज, अकोला.महाबीजने या सर्व तक्रारींना अत्यंत गांभीर्यांने घेतले पाहिजे. अनेक वर्षांपासून कमावलेली प्रतिमा जर अशा पद्धतीने वाया जात असेल तर, महाबीजच्या भविष्यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. ते होऊ नये यासाठी, या तक्रारींचा ताबडतोब निपटारा करावा, जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करणे आणि शेतकऱ्यांना भरपाई देणे, या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी होणे गरजेचे आहे.- प्रशांत गावंडे, शेतकरी नेते, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.