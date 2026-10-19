MLA Nitin Deshmukh : समृद्धी महामार्ग रोखणार; ३० ऑक्टोबरला शेतकऱ्यांचे आंदोलन; आमदार नितीन देशमुख यांचा सरकारला इशारा

अकोला - विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्यावी, या मागणीसाठी येत्या ३० ऑक्टोबरला वाशिम जिल्ह्यातील शेलूबाजार येथे समृद्धी महामार्ग रोखण्यात येणार आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी आज अकोल्यात ही घोषणा केली. या आंदोलनात विदर्भातील शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात येणार असून, सरकारने मागणी मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला..विदर्भात अपुऱ्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी ठाकरे गटाच्या शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. मात्र, सरकारकडून अपेक्षित मदत मिळाली नसल्याचा आरोप करीत पक्षाने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे..या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी आमदार देशमुख यांनी अकोल्यात पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्हाप्रमुखांची बैठक घेतली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन समृद्धी महामार्ग रोखण्यात येणार आहे. ३० ऑक्टोबरला शेलूबाजार येथे होणारे आंदोलन निर्णायक ठरेल, असे देशमुख यांनी सांगितले. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले असताना सरकारने तातडीने मदतीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली..शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समृद्धी महामार्गावरील आंदोलन ही आरपारची लढाई असेल, असा इशाराही देशमुख यांनी दिला. दरम्यान, या आंदोलनामुळे समृद्धी महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, सरकार या मागणीबाबत काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.