Balapur Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीचे लैंगिक शोषण; जीवन संपविण्याचा प्रयत्न केलेल्या तरुणीची प्रकृती चिंताजनक, पोलिस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल

बाळापूर - अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर परिसरात भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या एका पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध घरमालकाच्या मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लग्नासाठी दबाव टाकल्यानंतर संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याने विवाहास नकार दिल्याने मानसिक धक्का बसलेल्या तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, कुटुंबीयांच्या सतर्कतेमुळे तिचा जीव वाचला असून तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली आहे..प्राप्त माहितीनुसार, पीडित तरुणीच्या वडिलांनी बाळापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांच्या घरात भाडेकरू म्हणून राहणारा पोलिस कर्मचारी पवन वडगावे याने त्यांच्या मुलीशी लग्न करण्याचे आश्वासन देत तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. मात्र, त्यानंतर त्याने विवाहास नकार दिला.या घटनेमुळे तरुणी मानसिक तणावाखाली गेली आणि नैराश्यातून तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या तक्रारीच्या आधारे बाळापूर पोलिसांनी आरोपी पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ७९ अन्वये गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू केला आहे..या प्रकरणाचा तपास पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक व बाळापूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन पडघन यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाळापूर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी करीत आहेत. तपासादरम्यान समोर येणाऱ्या पुरावे व वस्तुस्थितीनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या घटनेमुळे पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..कायद्याचे पालन करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यावरच अशा स्वरूपाचे गंभीर आरोप झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. अशा घटनांमुळे संबंधित व्यक्तीची प्रतिमा मलिन होण्याबरोबरच संपूर्ण पोलिस विभागाच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.विशेष म्हणजे, अलीकडेच अकोला शहरातील सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतही एका पोलिस कर्मचाऱ्याशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरण समोर आले होते. त्यामुळे सलग घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे पोलिस विभागाच्या सार्वजनिक प्रतिमेवर विपरीत परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे..पोलिस फरारगुन्हा दाखल झाल्याची कुणकुण लागताच आरोपी पोलीस कर्मचारी दोन-तीन दिवसांपूर्वी सुटी घेऊन पसार झाला आहे. बाळापूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन पडघन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस पथके आरोपीच्या शोधासाठी रवाना झाली असून, त्याच्या नातेवाईकांकडे आणि संपर्कातील लोकांकडे कसून चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.