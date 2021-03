अल्पवयीन मुलीला मोबाईलवर पाठवले अश्लील फोटो; दोन युवकांसह एका महिलेला अटक

अकोला : मोबाईलवर अश्लील फोटो पाठवून आणि पाठलाग करून एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याची घटना चांदूर रेल्वे पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील एका गावात घडली होती. या प्रकरणी चांदूर रेल्वे पोलिसांनी अकोला जिल्ह्यातील टाकळी पोटे येथून दोघांना तर एका महिलेला मध्यप्रदेशातून अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये टाकळी पोटे येथील विजय मोहन डाबेराव (२१), रंजित रणसिंग पवार (१९) आणि १९ वर्षीय महिला रा. नवेगाव, जि. बालाघाट (म. प्र.) असे तीन आरोपी आहेत. फिर्यादी मुलगी (वय १५ वर्ष) हिला ओळखीचे दोन इसम व एक महिला यांनी वारंवार फोन करून तिला फोनवर बोलण्यास सांगत होते. परंतु फिर्यादीने नकार दिला. सदर आरोपींनी फिर्यादीच्या एका मैत्रिणीला फोन करून फिर्यादीला बोलण्यास सांगितले. नाही बोलली तर जिवाने मारून टाकेल अशी धमकी दिली. फिर्यादीच्या मोबाईल व्हॉट्स ॲपवर एका आरोपी महिलेने तिचे अश्लील फोटो पाठवून लज्जास्पद वाटेल असे कृत्य केले. याशिवाय आरोपींनी फिर्यादीच्या गावात जाऊन सतत पाठलाग केला व तिला फोन केले. अशा आशयाच्या तक्रारीवरून चांदूर रेल्वे पोलिसांनी तीन आरोपींविरूध्द पोक्सोसह इतर गुन्हे दाखल केले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चांदूर रेल्वेचे ठाणेदार मगन मेहते यांनी एका पथकाला आरोपींच्या शोधात रवाना केले. या पथकाने प्रथम अकोला जिल्ह्यातील टाकळी पोटे येथून आरोपी विजय मोहन डाबेराव (२१) व रंजित रणसिंग पवार (१९) यांना अटक केली. त्यानंतर मध्यप्रदेश मधील नवेगाव, जि. बालाघाट येथून १९ वर्षीय महिला आरोपीला शिताफीने अटक केली.

Web Title: A woman along with two youths have been arrested in Akola for posting obscene photos on a girls mobile phone