HIV Infection : पाच वर्षांत १०४१ जणांना ‘एचआयव्ही’ची लागण; ४३ गरोदर मातांचा समावेश

अकोला - एड्समुळे प्राण गमावलेल्या व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी दरवर्षी १ डिसेंबर हा जागतिक एड्स दिन साजरा केला जातो. जिल्ह्यातील एचआयव्ही बाधित रुग्णांच्या तपासणीसाठी प्रशासनाकडून ६३ तपासणी केंद्रे कार्यान्वित केली आहेत..गैरसमज दूर सारुन योग्य उपचार घेण्यासाठी प्रशासनाकडून वेळोवेळी जनजागृती केली जाते. गेल्या पाच वर्षांतील चाचण्यांमध्ये जिल्ह्यात १०४१ रुग्ण एचआयव्ही बाधित झाल्याचे समोर आले असून त्यात ४३ गरोदर मातांचा समावेश असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.एचआयव्ही (मानवी इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस) शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करणारा विषाणू आहे. उपचार न केल्यास तो एड्समध्ये बदलतो. रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत झाल्यानंतर शरीर इतर संसर्गांना अधिक बळी पडते. त्यामुळे वेळीच निदान व तातडीने उपचार गरजेचे आहेत..एड्स या आजाराने सुरुवातीच्या काळात संपूर्ण जगात भीतीचे वातावरण निर्माण केले होते. मात्र विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि प्रभावी आरोग्य उपक्रमांच्या माध्यमातून आज या आजारावर नियंत्रण मिळविण्यात मोठे यश आले आहे.एड्सबद्दल जनजागृती करण्यासाठी, संक्रमित व्यक्तींना आधार देण्यासाठी आणि एड्समुळे प्राण गमावलेल्या व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी दरवर्षी १ डिसेंबर हा जागतिक एड्स दिन साजरा केला जातो. 'व्यत्ययांवर मात करणे, एड्स प्रतिसादात परिवर्तन', २०३० पर्यंत एड्स संपवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हा संदेश देण्यात आला आहे..अशी आहे उपचार पद्धतीअँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी (एआरटी) ही अशी औषधोपचार पद्धती आहे जी एचआयव्ही विषाणूची प्रतिकृती होण्याची गती कमी करते. नियमित आणि आयुष्यभर घ्यावी लागते. रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत राहण्यासाठी मदत होते, लवकर उपचार सुरू केल्यास एड्स होण्यापासून बचाव होतो.तसेच रुग्ण सामान्य आयुष्य जगू शकतात, याशिवाय एड्सग्रस्तांमध्ये वाढणाऱ्या क्षयरोग, न्यूमोनिया, कँडिडिआसिस, हर्पिससारख्या संधीसाधू संसर्गांवर वेळेत उपचार केले जातात..संसर्ग होण्याचे मार्गअसुरक्षित लैंगिक संबंधसंक्रमित रक्त व रक्तघटकसुया-सिरींज सामायिक वापरगर्भवती मातेकडून बाळाला .एचआयव्हीची लक्षणेताप येणे, डोकेदुखी, थकवा येणे, भूक कमी होणे, लसिकाग्रंथीवर सूज येणे, नागीण, सहा महिन्यात १० किलोपेक्षा जास्त वजन घटणे, वारंवार तोंड येणे ही लक्षणे प्रामुख्याने एचआयव्हीची असतात..