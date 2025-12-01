अकोला

HIV Infection : पाच वर्षांत १०४१ जणांना ‘एचआयव्ही’ची लागण; ४३ गरोदर मातांचा समावेश

अकोला जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांतील चाचण्यांमध्ये १०४१ रुग्ण एचआयव्ही बाधित झाल्याचे आले समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला - एड्समुळे प्राण गमावलेल्या व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी दरवर्षी १ डिसेंबर हा जागतिक एड्स दिन साजरा केला जातो. जिल्ह्यातील एचआयव्ही बाधित रुग्णांच्या तपासणीसाठी प्रशासनाकडून ६३ तपासणी केंद्रे कार्यान्वित केली आहेत.

