हो हे खऱं आहे तुमचेसद्धा व्हाट्सअॅप हॅक होऊ शकते

अकोला ः अगदी जलद गतीने संवादाचे माध्यम म्हणून ओळख असलेले व्हाट्सअॅपसुद्धा हॅक होऊ शकते . ऐकून धक्का बसला असणारच . हो पण हे खरे आहे . थोडीशी बेफिकरी तुमचे व्हाट्सअॅप हॅक करू शकते . तेव्हा थोडे सावध रहा आणि व्हाट्सअॅप हॅक होण्यापासून बचाव करा असे आवाहन सायबर अभ्यासकांनी केले आहे . कोट्यवधीपेक्षा अनेक जण आता व्हाट्सअॅपचे वापरकर्ते आहेत . यामुळे या वापरकर्त्यांची सुरक्षा हा मोठा मुद्दा बनला आहे . कंपनीच्या दाव्यानुसार एंड - टू - एंड इनक्रिप्शन सिक्युरिटी वापरकर्त्यांची माहिती सुरक्षित ठेवते . मात्र , व्हॉट्सअॅपही हॅक केले जाऊ शकते . हॅकर्सपासून तुमचे व्हॉट्सअॅप कसे सुरक्षित ठेवता येते . त्यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतात . त्यामध्ये व्हॉट्सअॅपच्या वेब पर्यायावर गेल्यास तेथे लॉग आऊटचा पर्याय दिसेल . त्यावर जाऊन लॉग आऊट बचनावर क्लिक करावे . यानंतर जेवढ्या ठिकाणी तुमचे व्हॉट्सअॅप खाते सुरु असेल तेथून डिसकनेक्ट होईल . व्हॉट्सअॅप हॅक होण्यापासून कसे वाचाल ?

व्हॉट्सअॅप हॅक होण्यापासून वाचायचे असेल , तर व्हॉट्सअॅप पासवर्ड , पिन किंवा पॅटर्नद्वारे सुरक्षित करावे . तसेच अनोळखी ठिकाणच्या वायफायचा वापर करणेही धोक्याचे आहे . हॅकर्स याद्वारे स्मार्टफोन हॅक करू शकतात . टू स्टेप व्हेरिफिकेशन फायद्याचे

व्हॉट्सअॅपचे हे फिचर आपल्याला जास्त सुरक्षा पुरविली जाते . याद्वारे व्हॉट्सअॅप खाते हॅक होण्यापासून वाचता येते . याद्वारे सेट केलेला पासवर्ड अधून मधून विचारला जातो . तसेच दुसऱ्या मोबाईलवर व्हॉट्सअॅप खाते सुरु केल्यासही आधी पासवर्ड टाकावा लागतो . चुकीच्या लिंकवर क्लिक करू नका , अनोळखी ठिकाणी वैयक्तिक माहिती भरू नका , चुकीची किंवा अनोळखी लिंक आली असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करून ती डिलीट करा .

- मोहिनी मोडक , सायबर सुरक्षा अभ्यासक , अकोला .

