क्षुल्लक वादातून युवकाच्या डोक्यात लोखंडी रॉडने वार; चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

मोताळा (बुलडाणा) : क्षुल्लक वादातून एका युवकाच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून जखमी करणाऱ्या चौघा आरोपींविरुद्ध बोराखेडी पोलिसांनी गुरुवारी (ता.१८) गुन्हा दाखल केला आहे. शिवाजी वसंतराव देशमुख (३०, रा. मोताळा) यांनी बोराखेडी पोलिसांत तक्रार दिली की, मंगळवारी (ता.१६) रात्री साडे दहा वाजताच्या सुमारास त्यांचा भाऊ गणेश देशमुख (२८) यांना गावातीलच दीपक सुरगडे, नितीन सुरगडे, सचिन सुरगडे, गजानन सुरगडे या चौघांनी मारहाण केली. दरम्यान, गणेशने त्यांना मारहाणीचे कारण विचारले असता, तू दारू पिऊन आम्हाला शिवीगाळ का करतो? असे म्हणून आरोपी गजानन सुरगडे याने गणेशच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून जखमी केले. तर, नितीन सुरगडे याने बांबूच्या काठीने मारहाण केली. फिर्यादी शिवाजी देशमुख हे सोडवासोडव करत असताना, आरोपींनी त्यांना लोटपाट करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. जखमी गणेश यांच्यावर मोताळा ग्रामीण रुग्णालयात प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी बुलडाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. याप्रकरणी शिवाजी वसंतराव देशमुख यांच्या तक्रारीवरून बोराखेडी पोलिसांनी आरोपी दीपक सुरगडे, नितीन सुरगडे, सचिन सुरगडे, गजानन सुरगडे या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास ठाणेदार गरुड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोहेकाँ मिलिंद सोनुने करीत आहेत.



