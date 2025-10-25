Akola Crime : हॉटेलमध्ये बोलावून तरुणाचा खून; भयावह कटाचा पर्दाफाश, मुख्य सूत्रधारासह चौघांना बेड्या

अकोला - बेपत्ता झालेल्या अक्षय विनायक नागलकर (वय-२६, रा. मारोती नगर, बाळापूर रोड, अकोला) याच्या मिसींग प्रकरणाचा अखेर उलगडा झाला आहे. जुन्या वादातून रचलेल्या कटात अक्षयचा खून करून मृतदेह शेतातील टिनाच्या शेडमध्ये अत्यंत क्रूरपणे जाळण्यात आला असल्याचे तपासात उघड झाले. पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह चार जणांना बेड्या ठोकल्या असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे..चंद्रकात महादेव बोरकर, अशोक उर्फ ब्रम्हा पांडुरंग भाकरे, क्रिष्णा वासुदेव भाकरे, आशु उर्फ आशिष शिवकुमार वानखडे अशी अटकेत असलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर, रोहित पराते, शिवा माळी, आकाश शिंदे, अमोल उन्हाळे या चार आरोपींचा शोध सुरु आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दि.२२ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी ५.१५ वाजता ‘थोड्याच वेळात येतो’ असे सांगून अक्षय घराबाहेर गेला; मात्र परतला नाही. २३ ऑक्टोबर रोजी त्याची आई शिला विनायक नागलकर यांनी डाबकी रोड पोलिस ठाण्यात मिसींग तक्रार नोंदवली. पोलिसांची आठ तपास पथके गठीत केली होती..४८ तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर गुप्त माहितीच्या आधारे संशयित चंद्रकांत बोरकर पोलिसांच्या हाती लागला. अकोल्यातील एमएच-३० हॉटेलमध्ये जेवणाच्या बहाण्याने अक्षयला बोलावले आणि जुन्या वादातून त्याला ठार मारले.मृतदेह मोरगाव भाकरे शेतशिवारात जाळल्याची कबुली दिल्यानंतर इतर तीन आरोपींचा पोलिसांनी छडा लावला. उपविभागीय पोलिस अधिकारी, स्थानिक गुन्हे शाखा, डाबकी रोड पोलिसांच्या एकूण ६ पथकांनी ही कारवाई संयुक्तरीत्या केली..पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्नआरोपींनी केवळ अक्षयचा क्रूरपणे खूनच केला नाही, तर गुन्हा लपवण्यासाठी मृतदेह शेतातील टिनाच्या शेडमध्ये जाळला. मृतदेह जाळून सर्व पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी खबऱ्यांचे नेटवर्क व तांत्रिक बाबींच्या आधारे आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.