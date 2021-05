अजब आंदोलन; रस्त्यासाठी युवकाने मोबाईल टॉवरवर चढून दिला आत्मदहनाचा इशारा

अकोला: दुरवस्था झालेल्या अकोला - वाडेगाव Akola - Vadegaon या रस्त्याचे काम त्वरित करण्यात यावे मागणीसाठी वाडेगावच्या युवकाने थेट मोबाईल टॉवर Mobile tower वर चढून अनोखे आंदोलन करत लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अकोला ते वाडेगाव हा रस्ता मागील दोन ते तीन वर्षांपासून रखडलेला आहे. तो रस्ता व्यवस्थित दुरुस्ती न झाल्याने आणि संबंधितांवर कारवाई न झाल्याने आत्मदहनाचा Self-immolation इशारा या युवकाने दिला होता. youth climbed the mobile tower for the damaged road

शैलेश मापारी असे या आंदोलनकर्त्या युवकाचे नाव आहे. या बहाद्दराने आज बेसिक शाळेच्या मोबाईल टॉवर वर चढून आंदोलनास सुरुवात केली.

अकोला वाडेगाव रस्त्याच्या दुरावस्थे बाबतीत यापूर्वी अनेक निवेदन देण्यात आली आहेत. मात्र अजूनही या रस्त्याचे काम करण्यात आले नाही. त्या विरोधात आता गावातील युवकानेच पुढाकार घेत अनोख्या आंदोलन केले आहे.

