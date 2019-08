पिंपरी : टाटा मोटर्समध्ये या महिन्याच्या अखेरीस ब्लॉक क्‍लोजर घेण्यात येणार आहे. येत्या 30 आणि 31 ऑगस्ट रोजी कंपनीमध्ये सगळीकडे हे क्‍लोजर राहाणार असून 28 आणि 29 ऑगस्टला कंपनीतील ठराविक भागांमध्ये हे क्‍लोजर घेण्यात आले आहे. पुढील महिन्यात तीन ते पाच सप्टेंबर दरम्यान देखील कंपनीतल्या ठराविक भागांमध्ये ब्लॉक क्‍लोजर घेण्यात येणार आहे. मशिनरीमध्ये बदल करणे, आदी कामासाठी हे ब्लॉक क्‍लोजर घेण्यात आले आहेत. या अगोदर कंपनीमध्ये चार महिन्यांपूर्वी आणि या महिन्याच्या सुरवातीला अशाच प्रकारचा ब्लॉक क्‍लोजर घेण्यात आला होता.

