सरकार विरुद्ध ट्विटरवादात ‘कू’चा फायदा

नवी दिल्ली - शेतकरी आंदोलनानंतर ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वादाला धार चढली असताना अनेक महत्त्वाची मंत्रालये आणि सरकारी विभाग यांनी त्यांचे बस्तान ‘कू’ या मायक्रोब्लॉगिंग ॲपवर हलवायला सुरुवात केली. या पार्श्वभूमीवर ‘कू’ वरील यूजर्संची गोपनीय माहिती उघड होत असल्याचा दावा फ्रेंच सायबरतज्ज्ञांनी केला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशातील ३० लाख नव्या यूजर्संनी ‘कू’ हे ॲप डाउनलोड केल्याची बाब उघड झाली आहे. ‘गुगल प्ले’ आणि ॲपलच्या ॲप स्टोअरमधून मोठ्या संख्येने युजर्संनी ‘कू’ डाउनलोड केले. याबाबत आणखी एक धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. ‘कू’चे सायबर सुरक्षा कवच फारसे मजबूत नसून अनेक युजर्संची गोपनीय माहिती उघड झाल्याचा आरोप फ्रेंच सायबरतज्ज्ञांनी केला आहे. यामुळे अनेक युजर्संची वैयक्तिक माहिती हॅकर्संच्या हाती लागण्याची भीती व्यक्त आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा फ्रेंच साबयरतज्ज्ञ एलियट एल्डरसन यांनी या संदर्भात ट्विट केले असून याबाबत त्यांनी हा धक्कादायक दावा केला आहे. ‘मी ३० मिनिटे ‘कू’ ॲपचा वापर केला होता, याच ॲपवरून युजर्संची वैयक्तिक माहिती, ई-मेल आयडी देखील लिक होत असल्याचे दिसून आले आहे.’ असे एल्डरसन यांनी स्पष्ट केले.‘कू’ चे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपरामेय. आर यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. Edited By - Prashant Patil

Web Title: advantage of Koo in Twitter against the government